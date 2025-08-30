День Конституции отмечают в Казахстане
Опубликовано:
Сегодня, 30 августа, в Казахстане отмечается День Конституции - она была принята в этот день на республиканском референдуме в 1995 году, передает корреспондент NUR.KZ.
Конституция Казахстана была принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года. В этом году Основному закону республики исполнилось 30 лет.
В первой статье Конституции Казахстан провозглашает своими высшими ценностями Человека, его жизнь, права и свободы.
Гражданам Казахстана гарантируется равенство прав и свобод независимо от расы, национальности, пола, языка, социального, имущественного и должностного положения, социального происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, членства в общественном объединении, а также понесенного ранее уголовного наказания. Запрещаются любые формы дискриминации граждан.
Каждый, кто живет на казахстанской земле, должен уважать и соблюдать Основной Закон страны.
Конституция не оставалась все эти годы неизменной, к ней 5 раз принимались поправки, а в 2022 году прошла конституционная реформа. Три года назад был проведен республиканский референдум. Всего на референдум вынесли 56 поправок, изложенные в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан".
Накануне Касым-Жомарт Токаев, выступая на научно-практической конференции, посвященной 30-летию Конституции, объяснил, зачем ее меняли в 2022 году.
"По сути, реформа 2022 года стала самой содержательной в истории конституционного строительства в Казахстане. Идея такой реформы была подсказана крайне сложной политической ситуацией в тот период времени.
Высказывались многочисленные предложения выйти на референдум с проектом новой Конституции, не ограничивать себя поправками в Основной закон. Эти предложения не были лишены смысла, юридически выглядели вполне обоснованными, а в политическом плане - достаточно привлекательными с точки зрения популяризации власти.
Однако мною было принято решение осуществить реформу Конституции 1995 года, а ее смысловую основу оставить в силе. Это было сделано для демонстрации нашей неизменной приверженности основополагающим положениям Конституции, в интересах высших ценностей нашего государства - единства народа, обеспечения его спокойной и благополучной жизни, а также внутриполитической ситуации", - заявил Токаев.
Он добавил, что благодаря этому решению мы сегодня празднуем 30-летие Конституции.
"Тем не менее, положения Конституции, которые уже не соответствовали новым политическим реалиям и новым задачам всесторонней модернизации общества, были поставлены на утрату в ходе референдума", - сказал президент.
Он отметил, что была обновлена треть статей Конституции.
"Это стало наглядным проявлением масштабности конституционной реформы. Теперь в нашем Основном законе закреплены принципы, о которых давно говорило общество: справедливость, прозрачность, подотчетность и ответственность. Эти изменения укрепили доверие людей к Конституции. Именно ради этого мы и проводили референдум", - добавил Токаев.
30 августа в Казахстане, к слову, является официальным выходным.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2280765-den-konstitucii-otmechayut-v-kazahstane/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах