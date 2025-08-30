День Конституции отмечают в Казахстане

Сегодня, 30 августа, в Казахстане отмечается День Конституции - она была принята в этот день на республиканском референдуме в 1995 году, передает корреспондент NUR.KZ.

Конституция Казахстана была принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года. В этом году Основному закону республики исполнилось 30 лет.

В первой статье Конституции Казахстан провозглашает своими высшими ценностями Человека, его жизнь, права и свободы.

Гражданам Казахстана гарантируется равенство прав и свобод независимо от расы, национальности, пола, языка, социального, имущественного и должностного положения, социального происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, членства в общественном объединении, а также понесенного ранее уголовного наказания. Запрещаются любые формы дискриминации граждан.

Каждый, кто живет на казахстанской земле, должен уважать и соблюдать Основной Закон страны.

Конституция не оставалась все эти годы неизменной, к ней 5 раз принимались поправки, а в 2022 году прошла конституционная реформа. Три года назад был проведен республиканский референдум. Всего на референдум вынесли 56 поправок, изложенные в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан".

Накануне Касым-Жомарт Токаев, выступая на научно-практической конференции, посвященной 30-летию Конституции, объяснил, зачем ее меняли в 2022 году.

"По сути, реформа 2022 года стала самой содержательной в истории конституционного строительства в Казахстане. Идея такой реформы была подсказана крайне сложной политической ситуацией в тот период времени.

Высказывались многочисленные предложения выйти на референдум с проектом новой Конституции, не ограничивать себя поправками в Основной закон. Эти предложения не были лишены смысла, юридически выглядели вполне обоснованными, а в политическом плане - достаточно привлекательными с точки зрения популяризации власти.

Однако мною было принято решение осуществить реформу Конституции 1995 года, а ее смысловую основу оставить в силе. Это было сделано для демонстрации нашей неизменной приверженности основополагающим положениям Конституции, в интересах высших ценностей нашего государства - единства народа, обеспечения его спокойной и благополучной жизни, а также внутриполитической ситуации", - заявил Токаев.

Он добавил, что благодаря этому решению мы сегодня празднуем 30-летие Конституции.

"Тем не менее, положения Конституции, которые уже не соответствовали новым политическим реалиям и новым задачам всесторонней модернизации общества, были поставлены на утрату в ходе референдума", - сказал президент.

Он отметил, что была обновлена треть статей Конституции.

"Это стало наглядным проявлением масштабности конституционной реформы. Теперь в нашем Основном законе закреплены принципы, о которых давно говорило общество: справедливость, прозрачность, подотчетность и ответственность. Эти изменения укрепили доверие людей к Конституции. Именно ради этого мы и проводили референдум", - добавил Токаев.

30 августа в Казахстане, к слову, является официальным выходным.

