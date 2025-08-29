Посольство Казахстана в России обратилось к работающим в Москве казахстанцам

Посольство Казахстана в России опубликовало обращение к казахстанцам, которые работают в московском регионе, из-за нововведений в миграционном учете, передает NUR.KZ.

В посольстве сообщили, что с 1 сентября этого года в столичном регионе (Москва и Московская область) вводится экспериментальный режим учета местонахождения граждан ряда безвизовых с Россией государств, который будет проводиться в соответствии с федеральным законодательством и призван заменить действующий порядок миграционного учета.

"Гражданам Казахстана, которые приезжают в Москву и Московскую область для работы, необходимо будет в обязательном порядке установить специальное мобильное приложение "Амина". Оно упростит постановку на учет иностранных граждан, что сделает соблюдение миграционного законодательства еще более удобным для добросовестных иностранцев", - говорится в сообщении.

От данного требования освобождены несовершеннолетние лица, а также дипломаты и сотрудники международных организаций и члены их семей.

Для авторизации в мобильном приложении необходима действующая карта иностранного гражданина. Для ее оформления необходимо обратиться в ММЦ (Многофункциональный миграционный центр). В случае ее утраты авторизацию в "Амина" можно пройти по паспортным данным.

"Мобильное приложение будет передавать в МВД России сведения о геолокации. Если оно зафиксирует, что в течение нескольких дней они не передаются, гражданину поступит уведомление о необходимости подтвердить адрес местонахождения или проинформировать МВД России о его изменении. Посещать для этого органы внутренних дел либо ММЦ не требуется", - говорится в сообщении.

В случае отсутствия более трех рабочих дней сведений о геолокации абонентского устройства с даты последнего мониторинга гражданин снимается с учета по адресу ММЦ.

Также напомним, что с 30 июня в РФ вступили новые правила пересечения границы. В посольстве РК в РФ пояснили, что заявление о въезде подается заранее - не позднее, чем за 72 часа и не раньше, чем за 90 дней до поездки. В экстренных случаях, например, при болезни или смерти родственника, заявление о въезде можно оформить за 4 часа - для этого следует предоставить документы, подтверждающие особые обстоятельства.

