"Контроль подменялся формальностью": "внезапные" проверки в школах пообещал депутат

Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов пообещал "внезапные" проверки в школах Казахстана - о нововведениях в законодательство он написал в своем Telegram-канале, передает NUR.KZ.

По его словам, в Казахстане реальный контроль нередко подменялся формальностью.

"Что происходит, когда сотрудники санэпидслужбы приходят в школу или детский сад? Закрывается ли столовая? Штрафуют ли директора? Как обеспечить безопасность? Эти вопросы волнуют не только родителей, но и учителей, предпринимателей. За последние годы сформировалась система, в которой реальный контроль нередко подменялся формальностью", - написал депутат.

Аймагамбетов отметил, что это нужно изменить - соответствующие поправки, которые были подготовлены в законодательство, обсудили с сотрудниками ДСЭК Карагандинской области.

С какими проблемами сталкивается система:

Проверки необходимо заранее согласовывать;

Требовалось собирать кипы разрешительных документов;

Штрафы выписывались директорам- даже если они не были напрямую виновны и не могли повлиять на решение (трехсменные школы, количество детей в классах выше и тд);

Настоящая профилактика уступала формальным процедурам.

Что намерены изменить в Казахстане

Переход к "внезапному" формату - без предварительных уведомлений;

Но при первичной проверке - без штрафов: только предупреждение, консультации и рекомендации;

Плановые проверки школ и лагерей - до начала учебного года;

За нарушения, требующие финансовых затрат, отвечает не директор, а акимат или другой орган от которого зависит решение;

При угрозе жизни и здоровью - оперативные меры: временное закрытие, отстранение сотрудников и др.;

Вводится реестр поставщиков школьного питания - недобросовестные подрядчики будут блокироваться.

Напомним, 3 апреля в Мангистауской области ученики общеобразовательной школы в селе Бейнеу поступили в больницу с признаками отравления. Сотрудники санэпиднадзора взяли пробы в школьной столовой.

А в сентябре 2024 года в одной из школ села Бесшокы Мангистауской области произошло массовое отравление детей. С жалобами обратились их родители. Как рассказал один из местных жителей, учащиеся 1-4 классов первой смены массово отравились в столовой.

