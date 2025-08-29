"Контроль подменялся формальностью": "внезапные" проверки в школах пообещал депутат

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    "Контроль подменялся формальностью": "внезапные" проверки в школах пообещал депутат

    Опубликовано:

    Школьная столовая
    Столовая. Иллюстративное фото: Ben Birchall/PA Images via Getty Images

    Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов пообещал "внезапные" проверки в школах Казахстана - о нововведениях в законодательство он написал в своем Telegram-канале, передает NUR.KZ.

    По его словам, в Казахстане реальный контроль нередко подменялся формальностью.

    "Что происходит, когда сотрудники санэпидслужбы приходят в школу или детский сад? Закрывается ли столовая? Штрафуют ли директора? Как обеспечить безопасность? Эти вопросы волнуют не только родителей, но и учителей, предпринимателей. За последние годы сформировалась система, в которой реальный контроль нередко подменялся формальностью", - написал депутат.

    Аймагамбетов отметил, что это нужно изменить - соответствующие поправки, которые были подготовлены в законодательство, обсудили с сотрудниками ДСЭК Карагандинской области.

    С какими проблемами сталкивается система:

    • Проверки необходимо заранее согласовывать;
    • Требовалось собирать кипы разрешительных документов;
    • Штрафы выписывались директорам- даже если они не были напрямую виновны и не могли повлиять на решение (трехсменные школы, количество детей в классах выше и тд);
    • Настоящая профилактика уступала формальным процедурам.

    Что намерены изменить в Казахстане

    • Переход к "внезапному" формату - без предварительных уведомлений;
    • Но при первичной проверке - без штрафов: только предупреждение, консультации и рекомендации;
    • Плановые проверки школ и лагерей - до начала учебного года;
    • За нарушения, требующие финансовых затрат, отвечает не директор, а акимат или другой орган от которого зависит решение;
    • При угрозе жизни и здоровью - оперативные меры: временное закрытие, отстранение сотрудников и др.;
    • Вводится реестр поставщиков школьного питания - недобросовестные подрядчики будут блокироваться.

    Напомним, 3 апреля в Мангистауской области ученики общеобразовательной школы в селе Бейнеу поступили в больницу с признаками отравления. Сотрудники санэпиднадзора взяли пробы в школьной столовой.

    А в сентябре 2024 года в одной из школ села Бесшокы Мангистауской области произошло массовое отравление детей. С жалобами обратились их родители. Как рассказал один из местных жителей, учащиеся 1-4 классов первой смены массово отравились в столовой.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.