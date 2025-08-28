jitsu gif
    Дети умершего казахстанца хотели отсудить у его законной жены наследство, но остались ни с чем

    Опубликовано:

    Молоток судьи
    Атрибуты суда. Иллюстративное фото: Zolnierek / Getty Images

    В Жамбылской области суд встал на сторону женщины, которая ухаживала за своим мужем до его смерти, но его дети пытались отсудить наследство, передает NUR.KZ.

    Кордайским районным судом рассмотрено гражданское дело по иску граждан М. и Б. к гражданке А. об устранении ее от наследования имущества умершего.

    "Дети умершего указывали, что брак между их отцом и ответчиком А. фактически был прекращен с 1994 года, супруги проживали раздельно, общее хозяйство не вели. Они просили признать А. не имеющей права наследовать имущество", - рассказали в суде.

    Отмечается, что к делу были привлечены третьи лица, в том числе матери и представители несовершеннолетних детей наследодателя, нотариус, а также орган опеки и попечительства. Судом исследован большой объем доказательств: документы, показания многочисленных свидетелей, видео и аудио.

    "Ответчик в суде возражала, ссылаясь на то, что брак был зарегистрирован еще в 1985 году и не расторгался до самой смерти супруга. А. ухаживала за наследодателем в последние годы его жизни, участвовала в его лечении и организации похорон.

    Суд, оценив доводы сторон и представленные доказательства, пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для устранения А. от наследования. Установлено, что брак между ней и наследодателем официально не расторгался, а в последние годы жизни супруг действительно проживал вместе с ней и находился под ее уходом", - сказано в сообщении.

    Суд отказал в удовлетворении иска о лишении ответчика права наследования. С истцов в пользу А. взысканы представительские расходы в размере 350 тыс. тенге.

    Ранее мы писали, что в области Абай суд удовлетворил иск банка об установлении факта принятия наследства мужчиной, мать которого задолжала 117 млн тенге.

    Также стало известно, что в Жамбылской области двое сирот после выпуска из детского дома добились принятия наследства дяди, умершего 13 лет назад. Речь идет о квартире. Других наследников первой очереди у мужчины не было.

