53-летний казахстанец впервые пошел в школу

В области Абай 53-летний осужденный впервые сядет за школьную парту. По его словам, в молодости он не мог учиться, так как родители часто выпивали, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в одном из исправительных учреждений области Абай стартовал новый учебный год. При поддержке общеобразовательной школы №2 более 40 осужденных в возрасте от 21 до 53 лет выразили желание получить среднее образование.

Особое внимание привлек поступок 53-летнего мужчины, который впервые в жизни решил сесть за парту.

"Мое детство прошло в поисках заработка и заботах о двух младших сестрах. Родители часто выпивали, и учиться у меня не было возможности. Молодость прошла в местах лишения свободы. Сегодня я понимаю, что все могло сложиться иначе. Поэтому решил: учиться никогда не поздно", - рассказал он.

Начальник учреждения Женисбек Дауренбеков отметил, что образование открывает перед осужденными новые перспективы.

"Это шанс продолжить учебу после освобождения, устроиться на работу и начать новую жизнь. Для многих это первый шаг к исправлению и возвращению в общество", - подчеркнул он.

Ранее стало известно, что в Карагандинской колонии прошел фестиваль Tartyl Fest. Осужденные соревновались в подтягивании на турнике, проявляя силу и выносливость в своих весовых категориях. 52-летний участник установил рекорд в учреждении.

В Акмолинской области осужденный, ранее приговоренный к высшей мере наказания - расстрелу, готовится к освобождению. Почти 25 лет он провел в заключении. За его плечами - несколько тяжких преступлений. На свободе мужчину никто не ждет - семья давно отвернулась от него.

