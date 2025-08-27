Казахстанец не смог ездить на купленном в салоне за 17,8 млн тенге авто и вернул деньги

Житель Уральска через суд вернул неисправный автомобиль стоимостью 17,8 миллиона тенге в салон. Ему потребовался год, чтобы добиться своей цели, передает "Мой город".

Как сообщили в Департаменте торговли и защиты прав потребителей ЗКО, в суд №2 Уральска с иском обратился горожанин.

В 2024 году он купил машину в одном из автосалонов города за 17,8 млн тенге. Как следует из содержания иска, проехав всего 15 тысяч километров, автомобиль стал неисправным.

Далее мужчина сдал машину продавцу. Установление причины поломки авто затянулось, поэтому потребитель направил в адрес ответчика запрос с требованием предоставить сведения по техническому состоянию машины.

В своем ответе продавец признал, что техническое состояние автомашины является неисправным и проводится дефектовка ДВС для определения причин неисправностей и согласования гарантийного ремонта.

Потребитель обратился к ответчику с письменной претензией и потребовал заменить товар либо расторгнуть договор купли-продажи и полностью возместить стоимость транспортного средства.

Однако претензия мужчины осталась без удовлетворения, поэтому он был вынужден обратиться в суд и потребовать расторгнуть договор, взыскать с ответчика стоимость авто, неустойку в размере 7,7 млн тенге, убытки в размере 3,6 млн тенге и судебные расходы.

Суд назначил судебно-экспертное исследование транспортного средства. Согласно заключению экспертов, в двигателе автомобиля имеются технические неисправности. Дефект в маслоохладителе может являться заводским дефектом, также имеется наличие выявленной смеси в двигателе внутреннего сгорания и в системе охлаждения, что категорически недопустимо.

Суд признал, что имеющиеся дефекты в машине являются существенными недостатками технически сложного товара.

Таким образом, суд решил удовлетворить иск мужчины частично, а именно: расторгнуть договор купли-продажи авто, взыскать с ответчика в пользу истца уплаченную за автомобиль сумму в размере 17,8 млн тенге, сумму неустойки в 1,7 млн тенге, расходы по проведению судебной экспертизы в размере 112 тыс. тенге, судебные издержки в размере 178 тыс. тенге, стоимость услуг представителя в 500 тыс. тенге, государственную пошлину в 196 тыс. тенге.

Ответчик, не согласившись с решением суда, решил обжаловать его. Однако апелляционная коллегия оставила решение суда первой инстанции без изменений.

Потребителю потребовался год для того, чтобы доказать правомерность и законность своих требований.

"Данный случай является примером активной гражданской позиции потребителя и доказательством того, что Закон Республики Казахстан "О защите прав потребителей" поможет добиться справедливости", - добавили в департаменте.

Ранее 16 казахстанцев из Алматы, Астаны и Шымкента обвинили поставщика автомобилей из Китая в мошенничестве после того, как купленные ими машины конфисковали судоисполнители. Покупатели поверили частнику и внесли первый взнос, а машины оформляли в аренду с последующим выкупом.

Казахстанец в мае этого года купил машину в автосалоне за 9,6 млн тенге, оформив кредит. После он обнаружил в автомобиле дефекты и предположил, что, возможно, машина попадала в ДТП. Мужчина добился расторжения договора купли-продажи и возврата денег.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.