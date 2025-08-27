"Машин там нет": в МВД сравнили движение в Алматы и Стокгольме

На брифинге в СЦК главу комитета МВД спросили о возрастающей загруженности дорог в Алматы, как только начинается учебный год, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналист на брифинге отметила, что в некоторых странах дети используют велосипеды, чтобы доехать до школы. В Алматы для этого недостаточно велопарковок и инфраструктуры.

Глава комитета МВД Кайсар Султанбаев отметил, что был в Стокгольме - он заметил, что в городе также 2 млн жителей, как и в Алматы, но на дорогах почти нет машин.

"У них нет пробок, у них везде есть велодорожки, где их граждане управляют велосипедами и самокатами. Также развито метро. В Стокгольме порядка 100 станций. В Алматы 2 млн населения, а станций метро всего лишь семь.

Все зависит от того, как мы будем сейчас развивать инфраструктуру. Это зависит от финансовых возможностей местных исполнительных органов. Предложения мы вносим, по мере возможности они тоже решают эти вопросы. Я думаю, что в скором будущем велодорожки у нас будут. И можно будет ездить в школу на велосипеде", - ответил Султанбаев.

Напомним, ранее Кайсар Султанбаев высказался о возможности снижениях скорости передвижения авто в городах.

Также он предложил ввести в школах обязательный предмет, где детей будут обучать ПДД.

