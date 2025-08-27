Скорость передвижения авто в городах хотят снизить в Казахстане

Глава Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев в СЦК высказался о возможности снижения скорости передвижения авто в городах, передает корреспондент NUR.KZ.

Кайсар Султанбаев отметил, что коллектив Комитета пересматривает нормативно-правовые акты, которые регулируют отношения в сфере дорожной безопасности.

"В рабочем порядке этот вопрос мы сейчас рассматриваем. И с выходом из каникул наших депутатов парламента мы этот вопрос с ними обсуждать будем. Вопрос в процессе. О принятых решениях мы дополнительно сообщим", - сказал он.

Мы также писали, что сегодня в брифинге в СЦК глава Комитета административной полиции Кайсар Султанбаев предложил ввести в школах обязательный предмет, где детей будут обучать ПДД.

Ранее сообщалось, что на участке трассы Астана - Караганда ввели ограничение скорости - с привычных 140 км/ч ее снизили до 20 км/ч с помощью специальных технических средств.

