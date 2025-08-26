Сразу 11 аэропортов в Казахстане заподозрили в завышении цен на топливо для авиакомпаний

11 аэропортов в Казахстане заподозрили в необоснованном завышении стоимости топлива для авиаперевозчиков, передает NUR.KZ со ссылкой на Агентство по защите и развитию конкуренции.

По информации АЗРК, проведен анализ рынков оптовой и розничной реализации авиатоплива. Сообщается, что он свидетельствует о "необоснованном завышении стоимости топлива для международных пассажирских и грузовых авиаперевозчиков". Речь идет о бензине, дизельном топливе, авиакеросине.

"В результате осуществления аэропортами или аффилированными с ними организациями розничной реализации авиатоплива международным пассажирским и грузовым авиаперевозчикам ее стоимость увеличивается до 60%.

Стоимость авиатоплива в аэропортах Казахстана превышает на 5-30% его стоимость в соседних странах, что стало причиной снижения грузовых авиаперевозок на 36%, международных сообщений на 58% за последние пять лет", - заявили в АЗРК.

Сообщается, что инициированы расследования в отношении 11 аэропортов по признакам установления монопольно высоких цен на авиатопливо. В список попали:

АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" в Астане;

АО "Аэропорт Коркыт Ата" в Кызылорде;

АО "Аэропорт Сары-Арка" в Караганде;

АО "Аэропорт Шымкент";

АО «Международный аэропорт Аулие-Ата" в Таразе;

АО "Международный аэропорт Костанай";

АО "Международный аэропорт Усть-Каменогорск";

АО "Международный аэропорт Туркестан";

АО "Международный аэропорт Орал";

ТОО "Международный аэропорт Семей",

АО "Авиакомпания "Жезказган-эйр".

"Наряду с этим, проводятся проверки в отношении поставщиков авиатоплива на рынке вторично оптовой реализации авиатоплива. На сегодняшний день Агентством завершено расследование в отношении ТОО "АНПЗ" по фактам злоупотребления доминирующим положением, выразившегося в установлении и поддержании монопольно высоких цен на услуги по переработке нефти в 2023 году, материалы расследования переданы в правоохранительные органы", - добавили в АЗРК.

В апреле текущего года мы писали, что АЗРК проводит расследование в отношении авиакомпании Fly Arystan.

К слову, ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по защите и развитию конкуренции страны Марата Омарова, который сообщил о 97 расследованиях.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.