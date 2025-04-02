АЗРК проводит расследование в отношении Fly Arystan

Зампред АЗРК Болат Самбетов в сенате рассказал, по какому факту проводится расследование в отношении авиакомпании Fly Arystan, передает корреспондент NUR.KZ.

"В конце прошлого года также в рамках рассмотрения многочисленных обращений касательно роста цен и в целом качества на авиаперевозке пассажиров Агентством проведен мониторинг цен на услуги. По результатам мониторинга установлены признаки нарушения.

Буквально недавно мы открыли расследование в отношении авиакомпании Fly Arystan, также по признакам монопольно высоких цен. Сейчас у нас расследование идет. По результатам расследования, если мы установим нарушение, будут приняты соответствующие меры реагирования", - рассказал Самбетов сенаторам.

Расследование, по его словам, может продлиться до 4 месяцев.

"Будет административный штраф, это в первую очередь. Штраф составляет 5% от оборота и конфискация в бюджет необоснованной разницы между тем, какая обоснованная цена должна быть и которая признана необоснованной. И, конечно же, предписание о снижении цен", - добавил Болат Самбетов.