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АЗРК проводит расследование в отношении Fly Arystan

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Fly Arystan ұшағы
Fly Arystan ұшағы. Көрнекі фото: flyarystan.ru

Зампред АЗРК Болат Самбетов в сенате рассказал, по какому факту проводится расследование в отношении авиакомпании Fly Arystan, передает корреспондент NUR.KZ.

"В конце прошлого года также в рамках рассмотрения многочисленных обращений касательно роста цен и в целом качества на авиаперевозке пассажиров Агентством проведен мониторинг цен на услуги. По результатам мониторинга установлены признаки нарушения.

Буквально недавно мы открыли расследование в отношении авиакомпании Fly Arystan, также по признакам монопольно высоких цен. Сейчас у нас расследование идет. По результатам расследования, если мы установим нарушение, будут приняты соответствующие меры реагирования", - рассказал Самбетов сенаторам.

Расследование, по его словам, может продлиться до 4 месяцев.

"Будет административный штраф, это в первую очередь. Штраф составляет 5% от оборота и конфискация в бюджет необоснованной разницы между тем, какая обоснованная цена должна быть и которая признана необоснованной. И, конечно же, предписание о снижении цен", - добавил Болат Самбетов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2232557-azrk-provodit-rassledovanie-v-otnoshenii-fly-arystan/