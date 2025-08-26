Детский сад заплатит за упавшую на автомобиль крышу в Таразе

В Жамбылской области владельца детского сада обязали возместить ущерб, причиненный в результате падения крыши на автомобиль, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в январе 2025 года в результате сильного ветра произошел срыв крыши беседки, находившейся на территории детского сада, принадлежащего ответчику - ТОО. Крыша упала и повредила забор детского сада и автотранспорт истца.

Согласно ответу РГП "Казгидромет", в день происшествия были снег и метель со скоростью ветра 24-30 м/с.

Директор детского сада также подтвердила факт падения крыши на забор садика и автомобиль истца.

Истец просила взыскать сумму материального ущерба в размере 871 тыс. тенге. Ответчик иск не признал, ссылаясь на отсутствие доказательств, свидетельствующих о наличии его вины.

По предоставленным суду сведениям достоверно установлен факт принадлежности беседки ответчику.

Решением Таразского городского суда иск был удовлетворен. С ответчика в пользу истца взыскали сумму материального ущерба в размере 871 тыс. тенге и сумму оплаты услуг оценочной компании.

Ответчик обжаловал решение суда. Апелляционная коллегия по гражданским делам пришла к выводу, что владелец имущества несет ответственность за некачественное строительство, неправильную эксплуатацию объекта и обязан обеспечить безопасность для окружающих в результате его содержания.

Решение суда первой инстанции оставили без изменений. Судебные акты уже вступили в законную силу.

Недавно на поселок Индербор в Атырауской области обрушились сильный дождь и ураганный ветер. В результате пострадало несколько зданий. У многоквартирного дома, школы, детского спортивного зала и здания рынка часть кровли обрушилась на землю, пострадала также игровая площадка детского сада.

В Караганде произошло обрушение части 4-этажного неэксплуатируемого здания, в котором в этот момент трудилась ремонтная бригада. Спасатели эвакуировали 15 человек. Пострадавших в результате обрушения не было.

