    Ураган обрушился на Атыраускую область: повреждены здания, упали электростолбы (видео)

    Опубликовано:

    Последствия урагана
    Последствия урагана. Фото: azh.kz

    Во вторник, 19 августа, на поселок Индербор в Атырауской области обрушились сильный дождь и ураганный ветер. В результате пострадало несколько зданий, передает "Ак Жайык".

    Как сообщает издание, непогода накрыла поселок во второй половине дня.

    Из-за сильного ветра и дождя у многоквартирного дома, школы, детского спортивного зала и здания рынка "Талап" часть кровли обрушилась на землю, пострадала также игровая площадка детского сада.

    А до села Есбол местами упали электрические столбы.

    "Было проведено совещание с участием сотрудников ЧС и специалистов. Компания «Атырау Жарык» займется восстановлением опор, а для ремонта крыш зданий даны соответствующие поручения", — сообщил заместитель акима района Асет Оразгалиев.

    Кроме того, спасатели Индерского районного отдела по ЧС убрали аварийный участок кровельного покрытия в одном из домов по улице Аккент, где существовала угроза обрушения.

    Пострадавших в результате произошедшего нет.

    Как действовать во время урагана, бури, смерча

    Ранее мы публиковали рекомендации, как вести себя, чтобы не пострадать при непогоде.

    Если ураган, буря или смерч застали вас в здании, отойдите от окон и займите безопасное место у стен внутренних помещений, в коридоре, у встроенных шкафов, в ванных комнатах, туалете, кладовых, прочных шкафах, под столами. Погасите огонь в печах, отключите электроэнергию, закройте краны на газовых сетях.

    В темное время суток используйте фонари, лампы и свечи; включите радиоприемник для получения информации управления ГО и ЧС и комиссий по чрезвычайным ситуациям; по возможности находитесь в заглубленном укрытии, в убежищах, погребах и других подобных местах.

    Если ураган, буря или смерч застали вас на улице населенного пункта, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, мачт, деревьев, озер, рек и промышленных объектов. Для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и пластиковые ящики, доски и другие подручные средства. Старайтесь быстрее укрыться в подвалах, погребах и противорадиационных укрытиях, имеющихся в населенных пунктах. Не заходите в поврежденные здания, так как они могут обрушиться при новых порывах ветра. При снежной буре укрывайтесь в зданиях.

    Если вы оказались в поле или проселочной дороге, выходите на магистральные дороги, которые периодически расчищаются и где большая вероятность оказания вам помощи. При пыльной буре закройте лицо марлевой повязкой, платком, куском ткани, а глаза - очками.

    При поступлении сигнала о приближении смерча необходимо немедленно спуститься в укрытие, повал дома или погреб, либо укрыться под кроватью или другой порочной мебелью.

    Если смерч застанет вас на отрытой местности, укройтесь на дне дорожного кювета, в ямах, рвах, узких оврагах, плотно прижмитесь к земле, закрыв голову одеждой или ветками деревьев. Не оставайтесь в автомобиле: выходите из него и укрывайтесь.

    Погода
