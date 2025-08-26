Военнослужащий получил грант от Минобороны, но не попал в вуз из-за пропуска срока

В ЗКО военнослужащий получил грант от Минобороны, но вуз отказал в обучении, так как срок приема завершился в 2024 году, хотя солдат вернулся из армии в октябре прошлого года, передает "Мой город".

Интересная ситуация с сертификатом на получение бесплатного образования от Министерства обороны произошла в ЗКО. 18-летнего жителя области призвали в армию осенью 2023 года.

"В августе 2023 года ему исполнилось 18 лет, и уже осенью его отправили служить в Актау в морскую пехоту. Отслужил хорошо, были поощрения, поэтому он подавал на получение образовательного гранта", - рассказала тетя парня.

На гражданку молодой человек вернулся в середине октября 2024 года, и уже в конце месяца ему сообщили, что он получил грант на бесплатное образование в Западно-Казахстанском инновационно-технологическом университете (ЗКИТУ) в Уральске.

"В конце октября племянник вместе с дядей ходил в университет, где некая сотрудница сказала, что учеба уже началась, и чтобы он пришел летом следующего года. Что-то выяснять тогда не стали, понятно, что обучение уже идет два месяца, и он не успевал. В этом году племянник пошел в университет в июне. Там сначала сказали, что ничего не знают (в приемной), потом, чтобы принес сертификат, а именно QR-код", - сообщила родственница парня.

По ее словам, тогда они обратились в Минобороны, QR-код им дали. При этом сказали, что в каждом учебном заведении есть списки, и бумажные сертификаты там не нужны.

Парень отнес сертификат, но теперь выяснилось, что поменялись какие-то правила, и на бесплатное обучение принять его не могут.

"Ректор сказал, что прошли сроки, якобы он должен был прийти до конца 2024 года и тогда бы они его приняли. Объяснения, что он ходил, никто не принял во внимание. Но странно другое. Получается, университет принимает даже после начала обучения? А если человек вернулся с армии в конце года, то его университет принимает и обучает индивидуально, чтобы "догнать" однокурсников? В общем, после обращения СМИ ректор предложил грант от университета, но мы решили отказаться, у нас уже сомнения", - поделилась женщина.

Редакция обратилась с запросом в Министерство обороны РК, где сообщили, что проект по предоставлению образовательных грантов военнослужащим срочной воинской службы действует для повышения престижа и привлекательности воинской службы среди молодежи. Он распределяется в автоматическом формате на платформе "Сарбаз 2.0" по основным показателям: боевая подготовка, личная дисциплинированность, специальные обязанности, психологическое состояние.

"В 2023 и 2024 годах это были 100%-е скидки вузов. С 2025 года - полноценный государственный грант, солдаты не возмещают суммы, потраченные на обучение. В 2023 году Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет выделил 5 мест на грант, в 2024 году - 6 мест, 2025 году - 31 место. В соответствии с соглашением между Министерством обороны и ЗКИТУ данный сертификат дает полноценную гарантию на обучение, и обладатели этих сертификатов будут приняты в вуз", - говорится в ответе ведомства.

В ЗКИТУ подтвердили, что к ним обращались с такой ситуацией.

"Гражданин не обращался в наш университет за обучением в 2024 году и не предоставлял соответствующих документов, включая сертификат. Его обращение с данной просьбой поступило только в июне 2025 года, то есть уже после истечения срока приема, оговоренного в дополнительном соглашении к меморандуму (в течение 2024 года)", - говорится в ответе ректора ЗКИТУ Бекбулата Шакешева.

В вузе отметили, что в 2025 году изменилась процедура выделения гранта гражданам Казахстана, отслуживших срочную воинскую службу.

Согласно приказу и.о. министра науки и высшего образования "Об утверждении правил присуждения образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования с присуждением степени "бакалавр" или "магистр", зачисление таких лиц на 2025-2026 учебный год осуществляется строго на основе квот, выделенных Министерством науки и высшего образования.

"Важно отметить, что в 2025 году данный гражданин не является обладателем указанной квоты и его фамилия отсутствует в списке лиц, рекомендованных Министерством обороны для обучения в высших учебных заведениях РК", - отметили в ответе.

В ЗКИТУ также указали, что молодому человеку предложили грант от университета, но он отказался.

Ранее депутаты одобрили поправки в законодательство по вопросам воинской службы и военно-патриотического воспитания, по которым в Казахстане отсрочку от призыва на обучение можно будет получить только один раз на каждый уровень образования.

Осенью прошлого года Минобороны опубликовало список из 1500 срочников, получивших гранты. На них претендовали почти 18 тыс. солдат срочной службы осеннего призыва 2023 года.

В июне этого года более чем 2 тыс. молодых казахстанцев получили госгранты на бесплатное обучение в ведущих вузах страны после срочной службы. Будущим студентам передали сертификаты на обучение - без ЕНТ, без конкурса, но с полным соцпакетом.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.