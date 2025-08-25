Нечистотами затопило дачный массив в Костанае

После аварии на канализационной насосной станции поток нечистот смыл огороды и затопил дома в садовом обществе "Энергетик" в Костанае, передает Almaty.tv.

Бурным потоком хлынули нечистоты через дачный участок костанайца Жениса Купеева. Его многодетная семья живет здесь круглый год - для них это единственное жилье. Их участок, как и еще два десятка других в садовом обществе "Энергетик", оказались под угрозой после аварии на канализационной насосной станции.

"Весь урожай ушел, стены лопнули, в гараже вода стоит в яме. Дети отравились, три раза в "скорой" были. Вот они, все последствия. Трактор выписал с работы, чтобы полностью здесь все нехорошие фекалии вывезти. Ни от акимата, ни от "Костанай Су" внимания нет", - рассказал журналистам издания житель СО "Энергетик" Женис Купеев.

Местные жители в шоке - с проблемой они остались один на один. Созревший урожай пропадает прямо на грядках. Жить в таких условиях невозможно.

"Затопило полностью, и заезд, и домик. Все полностью. Вот, эти паласы я не знаю куда вывозить. У меня нет ни машины, ни возможности. Нанимать - это опять деньги", - рассказала жительница СО "Энергетик" Галина Карабейникова.

"Вонь стоит, что в жару, что в дождь, испаряется и сыреет. Домой вода зашла, сырость, запах стоит. Дома один угол отсырел. Часть огорода пострадала. Все на утилизацию", - возмутилась жительница СО "Энергетик" Валентина Кох.

Канализационный поток прошел по 24 участкам. Особенно сложно тем, кто живет на дачах круглогодично и не имеет другого жилья.

"Отсюда шел неимоверный поток нечистот, с канализации, получается. И вся эта грязь, все шло в дачное общество. Продолжалось около 8-10 часов. В течение часа службы приехали, но пока все это остановили. Люди писали и в акимат, и в прокуратуру. Почему люди должны бегать?", - задается вопросами председатель СО "Энергетик" Денис Васкевич.

В горводоканале сообщили: напорный коллектор не справился с потоком сточных вод после сильного дождя.

"Ущерб мы планируем возмещать в судебном порядке по поступающим заявлениям в наш адрес. На предприятии создана комиссия, будет осуществлен выезд. Собственнику будет предложено нанять эксперта, который выдаст заключение о стоимости материального ущерба", - сообщил главный инженер ГКП "Костанай Су" Виталий Панаетов.

Экологи уже взяли пробы воды в реке Тобол и почвы на месте разлива. Жители требуют помощи и контроля со стороны властей.

Напомним, в прошлом году жители Сарани в Карагандинской области заявили о скоплении в подвалах воды из канализационных стоков. Коммунальщики во время прочистки обнаружили в трубах нижнее белье, различные тряпки и даже огромные запчасти от велосипеда.

Также и жители частных домов в микрорайоне Шанырак-2 в Алматы пожаловались на невыносимый запах. По словам местных жителей, колодцы канализации были переполнены, а зловоние распространялось по всей округе.

И в Петропавловске из-за порыва на коллекторе были затоплены нечистотами центральная улица и подвалы многоэтажек.

