    Провели подряд дней с нами

    Список обладателей грантов в магистратуру опубликовали в Казахстане

    Опубликовано:

    Қазақ тілінде оқу
    Студенты в аудитории
    Вуз. Иллюстративное фото: Connect Images/Peter Muller/Getty Images

    В Казахстане опубликовали список обладателей образовательных грантов в магистратуру на 2025-2026 учебный год, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.

    Как сообщается на официальном сайте ведомства, образовательные гранты для обучения в магистратуре были присуждены на конкурсной основе по результатам комплексного тестирования (КТ).

    В конкурсе на присуждение образовательных грантов в магистратуру приняли участие претенденты, набравшие более 75 баллов для поступления на научно-педагогическое направление, более 30 баллов - на профильное направление. Всего в конкурсе приняли участие более 20 тысяч человек.

    Зачисление в ОВПО будущих магистрантов будет проводиться до 28 августа 2025 года (включительно).

    Список обладателей государственных образовательных грантов можно посмотреть здесь.

    Напомним, два дня назад стало известно, что комиссия по присуждению образовательных грантов в магистратуру на 2025-2026 учебный год завершила свою работу. В Миннауки сообщили, что в текущем году на участие в конкурсе поступило более 20 тыс. заявлений, что больше на 5 тыс. по сравнению с прошлым годом. Наибольшим спросом среди будущих магистрантов пользуются такие направления, как "Педагогические науки", "Информационно-коммуникационные технологии".

    Прием документов для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов в магистратуру начался 12 августа.

