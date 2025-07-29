Сколько дней в августе отдохнут казахстанцы

В августе у казахстанцев будет на один праздничный выходной - в связи с Днем Конституции, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт "Электронного правительства".

Согласно информации из календаря выходных и праздничных дней, в 2025 году День Конституции, который отмечается 30 августа, выпадает на субботу, поэтому выходной день переносится на рабочий день - понедельник, 1 сентября.

Таким образом для тех, кто работает по пятидневной рабочей неделе, будут три выходных подряд - 30, 31 августа и 1 сентября (суббота, воскресенье и понедельник).

В целом у казахстанцев в августе будет 10 выходных дней.

Напомним, 30 августа 1995 года на общенациональном референдуме была принята Конституция Республики Казахстан. В этот день во всех областях и городах страны по традиции проходят массовые праздничные гуляния и концерты.

Согласно закону "О праздниках в РК", День Конституции является государственным праздником.

Государственные праздники - праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан. Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.

В начале года мы писали, что в Казахстане в 2025 году будет 13 государственных праздников, включая Новый год, Наурыз, День Республики и День Независимости. Отмечалось, что часть праздников в 2025 году выпадает на выходные, что позволит казахстанцам получить дополнительные дни отдыха в течение года.

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