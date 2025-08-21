Ушел из жизни автор знаменитых картин "Томирис" и "Золотой воин" Агымсалы Дузелханов

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    Ушел из жизни автор знаменитых картин "Томирис" и "Золотой воин" Агымсалы Дузелханов

    Опубликовано:

    Агымсалы Дузелханов
    Агымсалы Дузелханов. Фото: Министерство культуры и информации РК

    В Министерстве культуры и информации Казахстана сообщили о кончине известного казахстанского художника Агымсалы Дузелханова, передает NUR.KZ.

    Министерство выразило соболезнования родным и близким художника, а также народу страны в связи с кончиной заслуженного деятеля Казахстана, лауреата государственной премии, художника Агымсалы Дузелханова.

    "Агымсалы Дузелханов - уникальный художник, оставивший свой след в изобразительном искусстве. Своими произведениями он раскрыл дух нашего народа, дыхание времени и расширил горизонты национального искусства. Он также внес неоценимый вклад в воспитание поколений, открыв путь многим молодым художникам к профессиональному становлению.

    Несмотря на его кончину, его богатое наследие и светлый образ навсегда останутся в сердцах нашего народа", - сказано в сообщении.

    По данным сетевого издания "Кызылординские вести", Агымсалы Дузелханов родился в 1951 году в Казалинске. В 1982 году он поступил в Московский государственный институт имени В.И.Сурикова. Его наставниками стали народный художник СССР Олег Савостюк, заслуженные художники РСФСР Мирон Лукьянов и Игорь Овасапов.

    Является автором цикла исторических картин "Саки". К художнику обращался известный казахстанский писатель и историк, автор дилогии "Томирис" Булат Джандарбеков.

    "Художника всегда интересовала тема исторического прошлого народа. Им созданы полотна, посвященные гуннам, эпохе Казахского ханства, борьбе с джунгарскими захватчиками. Художник обращается к образам выдающихся исторических и государственных деятелей, ханов, полководцев, батыров, культовых личностей. Центральные образы его полотен - Томирис, Чингисхан, Культегин, Абылай.

    Картины Агымсалы Дузелханова "Аблай хан", "Абулхаир хан", "Томирис", "Золотой воин", другие находятся в резиденции президента Республики Казахстан в Алматы и Астане, исторические картины "Огуз хан" и "Керогл" приобретены для резиденции президента Республики Туркменистан, ряд его полотен хранятся в музеях Казахстана и зарубежных стран", - сказано в публикации.

    Им иллюстрировано большое количество школьных учебников издательства "Атамура" - букварь, а также учебники по изобразительному искусству, музыке, истории, казахскому языку и другим предметам. Он автор большого количества учебно-методических пособий для студентов графических факультетов.

    В 1992 году Дузелханова пригласили принять непосредственное участие в разработке дизайна национальной валюты Республики Казахстан - тенге. В декабре 2002 года Указом президента РК стал лауреатом государственной премии Республики Казахстан за серию исторических картин о Казахстане.

    Отметим, в июле этого года ушел из жизни народный писатель Казахстана Исраил Сапарбай. А в апреле скончался знаменитый казахстанский писатель и драматург Аким Тарази, президент страны Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования его семье.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.