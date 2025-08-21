Ушел из жизни автор знаменитых картин "Томирис" и "Золотой воин" Агымсалы Дузелханов

В Министерстве культуры и информации Казахстана сообщили о кончине известного казахстанского художника Агымсалы Дузелханова, передает NUR.KZ.

Министерство выразило соболезнования родным и близким художника, а также народу страны в связи с кончиной заслуженного деятеля Казахстана, лауреата государственной премии, художника Агымсалы Дузелханова.

"Агымсалы Дузелханов - уникальный художник, оставивший свой след в изобразительном искусстве. Своими произведениями он раскрыл дух нашего народа, дыхание времени и расширил горизонты национального искусства. Он также внес неоценимый вклад в воспитание поколений, открыв путь многим молодым художникам к профессиональному становлению.

Несмотря на его кончину, его богатое наследие и светлый образ навсегда останутся в сердцах нашего народа", - сказано в сообщении.

По данным сетевого издания "Кызылординские вести", Агымсалы Дузелханов родился в 1951 году в Казалинске. В 1982 году он поступил в Московский государственный институт имени В.И.Сурикова. Его наставниками стали народный художник СССР Олег Савостюк, заслуженные художники РСФСР Мирон Лукьянов и Игорь Овасапов.

Является автором цикла исторических картин "Саки". К художнику обращался известный казахстанский писатель и историк, автор дилогии "Томирис" Булат Джандарбеков.

"Художника всегда интересовала тема исторического прошлого народа. Им созданы полотна, посвященные гуннам, эпохе Казахского ханства, борьбе с джунгарскими захватчиками. Художник обращается к образам выдающихся исторических и государственных деятелей, ханов, полководцев, батыров, культовых личностей. Центральные образы его полотен - Томирис, Чингисхан, Культегин, Абылай.

Картины Агымсалы Дузелханова "Аблай хан", "Абулхаир хан", "Томирис", "Золотой воин", другие находятся в резиденции президента Республики Казахстан в Алматы и Астане, исторические картины "Огуз хан" и "Керогл" приобретены для резиденции президента Республики Туркменистан, ряд его полотен хранятся в музеях Казахстана и зарубежных стран", - сказано в публикации.

Им иллюстрировано большое количество школьных учебников издательства "Атамура" - букварь, а также учебники по изобразительному искусству, музыке, истории, казахскому языку и другим предметам. Он автор большого количества учебно-методических пособий для студентов графических факультетов.

В 1992 году Дузелханова пригласили принять непосредственное участие в разработке дизайна национальной валюты Республики Казахстан - тенге. В декабре 2002 года Указом президента РК стал лауреатом государственной премии Республики Казахстан за серию исторических картин о Казахстане.

Отметим, в июле этого года ушел из жизни народный писатель Казахстана Исраил Сапарбай. А в апреле скончался знаменитый казахстанский писатель и драматург Аким Тарази, президент страны Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования его семье.

