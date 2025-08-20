Казахстанцев предупредили об опасности "новой льготной программы автокредитования"
Опубликовано:
В Сети распространяется информация о запуске некой обновленной программы льготного автокредитования под названием "АвтоЖол+". В Министерстве промышленности разъяснили, что это фейк, передает NUR.KZ.
На официальном сайте Министерства промышленности и строительства сообщили, данный информационный материал, распространяемый от имени ведомства, является фейковым и, предположительно, создан с мошенническими целями.
"Министерство не делало официальных заявлений о запуске программы с условиями, описанными в этом объявлении (в том числе о субсидировании от 10% до 50% стоимости автомобиля, кредитной ставке от 2% годовых, отсутствии первоначального взноса и т. д.)", - заявили в ведомстве.
Граждан призывают проявлять бдительность и не переходить по сомнительным ссылкам, не передавать свои персональные данные на непроверенных ресурсах и ориентироваться только на информацию, размещенную на официальных источниках.
Напомним, сегодня в Министерстве цифрового развития также прокомментировали слухи о якобы запрете на использование зарубежных мессенджеров в Казахстане из-за внедрения Aitu.
Ранее казахстанцев предупредили о схемах со студенческими грантами. Заявление сделали после того, как в Астане раскрыли схему обмана студентов, которые хотели перевестись с платного обучения на грант.
