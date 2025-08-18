jitsu gif
    Снимал девушек на "умные" очки и выкладывал в TikTok: алматинец заплатит почти 3 млн тенге

    Опубликовано:

    Девушка смотрит вдаль
    Девушка. Иллюстративное фото: pixabay.com

    Молодой человек снимал на видео девушек в Алматы и выкладывал ролики в TikTok. Возмущенные девушки подали на него в суд, который постановил взыскать с блогера крупную сумму, передает NUR.KZ.

    О неординарной ситуации мы рассказывали в мае этого года. Восемь девушек подали в суд, найдя видео со своим изображением в популярной социальной сети. Они отмечали, что молодой человек подходил к ним знакомиться и даже несмотря на отказ продолжал беседу.

    То, что их снимают на видео, девушки не замечали, так как съемка, по их словам, велась на "умные" очки. Поняли это они, лишь увидев себя в интернете, а просьбы удалить ролики остались без удовлетворения. Тогда девушки решили бороться с несправедливостью в правовом поле.

    Сегодня суд по гражданским делам Бостандыкского района Алматы вынес решение по данному делу. Так, судья постановила удовлетворить иск каждой из них и признать действия молодого человека незаконными, а также удалить опубликованные видеоматериалы.

    Кроме того, незадачливый видеоблогер должен будет выплатить компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч тенге каждой из девушек. Таким образом, общая сумма составит 2,4 млн тенге.

    Помимо морального вреда ответчику предстоит возместить расходы истцов - по 6,9 тысяч тенге за оплату госпошлины каждой из девушек, а также от 28,5 до 38 тысяч тенге - за услуги нотариуса, то есть, более 260 тысяч тенге.

    К тому же, одна из девушек попросила взыскать и оплату услуг адвоката, что составило 150 тысяч тенге. Путем нехитрых подсчетов можно понять, что незаконная съемка обошлась парню крупную сумму - около 3 млн тенге.

    Между тем, суд разъяснил свое решение. Так, согласно статье 145 Гражданского кодекса Республики Казахстан следует, что никто не имеет права использовать изображение какого-либо лица без его согласия, сообщила судья.

    "Опубликование, воспроизведение, использование и распространение изобразительного произведения, в том числе картин, фотографий, кинофильмов и других, в котором изображено другое лицо, допускается лишь с согласия изображенного.

    В судебном заседании достоверно установлено, что согласие истцов на опубликование и распространение видеоматериала с их изображением в социальной сети TikTok ответчик не получал, что ответчик сам подтвердил в судебном заседании. В связи с чем суд иск удовлетворил в полном объеме", - заявила судья.

    Тем не менее, решение пока не вступило в силу, так как у сторон есть возможность подать апелляционную жалобу в течение месяца.

    Также ранее казахстанский юрист Александр Баранов рассказал, что делать, если вас сняли без согласия и опубликовали видео в интернете, а также куда обращаться, чтобы защитить себя.

