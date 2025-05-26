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Снимал на "умные" очки и выкладывал в TikTok: девушки подали в суд на парня за скрытую съемку в Алматы

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Девушки идут по улице
Девушки. Иллюстративное фото: pixabay.com

Несколько девушек из Алматы подали в суд на парня за то, что он снимал их на видео, якобы пытаясь познакомиться, а затем выкладывал в TikTok, передает корреспондент NUR.KZ.

При этом для съемки молодой человек использовал камеру, встроенную в "умные" очки. Однако пострадавшие поначалу даже не знали, что их снимают, а поняли это, лишь увидев себя в Сети.

По словам одной из девушек по имени Адель, инцидент с ее участием произошел в августе прошлого года на пешеходной улице Панфилова в Алматы.

"Ко мне подошел незнакомый мужчина, представившийся Султаном. Он настойчиво задавал вопросы, несмотря на мое неоднократное указание, что я не заинтересована в знакомстве. Мне было максимально некомфортно и я хотела поскорее убежать, но и нарываться на агрессию желания не было, поэтому я старалась быть максимально вежливой.

Я сообщила, что являюсь представителем ЛГБТК+ сообщества и мужчины меня не интересуют, однако он продолжил разговор и настаивал на получении моего номера телефона. В ходе диалога он задал ряд вопросов интимного характера, в том числе поинтересовался, смотрю ли я фильмы для взрослых", - вспоминает Адель.

Она говорит, что парень сразу показался ей странным и Адель внимательно присмотрелась - нет ли у него замаскированной камеры. Но ничего подобного она не увидела, в руках тоже не было никаких устройств для записи видео. О том, что ведется съемка, молодой человек ее не предупредил, говорит девушка.

"Было ощущение, что что-то не так, что меня снимают, но я подумала, что это просто паранойя и мне кажется. Я особо не помню, вглядывалась ли я в его лицо, так как была напугана тем, что он нарушил мои границы и подошел слишком близко", - рассказывает девушка.

Вскоре родственники стали присылать ей ссылки на ролик в TikTok с записью того разговора. А в личных аккаунтах в соцсетях Адель стали писать неизвестные люди, которые оставляли неприятные комментарии. Удалить ту публикацию автор видео отказался, говорит алматинка.

Еще одна девушка, Алина (имя изменено - прим ред.), рассказала похожую историю. Этот же молодой человек подошел к ней на улице в микрорайоне "Самал" с предложением познакомиться. Опасаясь, что отказ может вызвать агрессию, Алина решила, что лучше ответить и быстрее уйти от незнакомца.

"Даже отказ меня бы не спас - у него есть отдельный "плейлист" с теми, кто не захотел с ним знакомиться. Я на ходу отвечала на его идиотские вопросы, оставила "левый" номер и ушла. Хочу отметить, что он подходит очень близко, буквально нарушает все границы, отчего чувствуешь себя крайне некомфортно. Он застает врасплох", - возвращается к тому дню девушка.

О ведении съемки она тоже не знала - молодой человек не предупредил, а телефона в его руках не было. Когда Алина увидела ролик в Сети, она попросила парня удалить его. По ее словам, Султан сначала согласился на это и видео действительно исчезло. Но через час оно появилось вновь.

Третья история - Сабины - случилась 7 сентября в одном из торговых центров Алматы. Сценарий был схож - девушку не предупредили о ведущейся записи, парень даже виду не подал, говорит она. Сабина тоже отмечает грубое нарушение границ - по ее словам, тиктокер подошел слишком близко, бестактно нарушая личное пространство.

"Минут пять я уходила от него, он шел за мной по пятам. И в итоге, видимо, немножко обиделся из-за того, что я с ним не познакомилась, но в итоге ушел. И, как я понимаю, это все очень сильно работает на психологическом уровне. Потому что он нарушает именно личное пространство девчонок и идет с напором", - говорит Сабина.

Ролик с ее участием ей стали скидывать подписчики и знакомые.

"Было очень неприятно видеть себя где-то в соцсетях без личного разрешения на все это. С его стороны попыток удалить видеоролик не было. Мы с ним даже не связывались. Я поняла, что это абсолютно бесполезно. С его стороны были попытки выйти куда-то именно в медийное пространство, устроить из этого какое-то шоу.

Он выкладывал после про меня видеоролики, но опять же сделанные очень умно, так скажем, без прямых оскорблений, но где-то с каким-то сарказмом и с подковыркой. Я никак на это не отреагировала", - вспоминает Сабина.

Таких видео с попытками познакомиться у тиктокера в аккаунте немало. Но лишь несколько девушек оказались готовы наказать обидчика - они подали коллективный иск в суд. Всего в иске значится 8 имен.

Однако в открытых материалах судебного кабинета на сайте Верховного суда корреспондент NUR.KZ нашел уже вынесенное решение по делу - тогда за защитой чести и достоинства обратилась только одна девушка. Суд встал на ее сторону, постановив выплатить 100 тысяч тенге в качестве морального вреда.

Новый иск принят в производство и 29 мая пройдет предварительная беседа по делу в Бостандыкском районном суде по гражданским делам, сообщается в открытых материалах судебного кабинета.

Между тем, говорит Сабина, когда назначили дату слушания, Султан пытался связаться с ней и даже принес извинения.

"Спустя 8 месяцев он принес извинения. А до этого очень много девочек писали, умоляли удалить ролики. Он издевался - "что тебе не нравится? Давай поговорим, может быть, у тебя есть травма? Что в этом такого?". Он уверен в своей безнаказанности, поэтому, я думаю, разговаривать бесполезно. Изначально девушек было 30, безусловно, большинство просто испугались, и нас осталось 8 человек", - объясняет она.

Именно Сабина стала инициатором подачи иска в суд. Девушки выдвинули требования об удалении роликов и выплате компенсации морального ущерба, в которую, впрочем, не верят. Здесь дело принципа, уверяют они.

"Такие действия не должны остаться безнаказанными. Какой-то человек может просто подойти к вам на улице, снять вас, выложить в соцсети, и ему за это ничего не будет. Не только вас, но и вашего ребенка, вашу маму, вашу сестру. И ему все равно на возраст. Он подходил к абсолютно разным девушкам, очень разной возрастной категории. И опять же повторюсь, человек снимает девушку, выкладывает в соцсети на всеобщее обозрение, а девушка не дает на это согласия.

А мы прекрасно понимаем, что такое соцсети. В соцсетях аудитория очень безжалостна. И сколько девчонок плакали, читая комментарии под видеороликами. Потому что какие-то люди начинают писать комментарии из разряда "они очень общительные" и "девушки низкой социальной ответственности". Я считаю, что такого происходить абсолютно не должно", - делится Сабина.

С ней согласна и Адель. Она считает такой подход незаконным и нарушением своего личного пространства.

"Это ужасно жутко, когда взрослый, габаритный мужчина, вот так подходит к незнакомым людям, снимает их без разрешения, ведет незаконную скрытую съемку, так еще и публикует это в соцсети. Наш закон должен защищать нас от такого, я считаю, мы добьемся своего и он получит по заслугам. "Нет" означает "нет", и если человек не хочет вести диалог, то нельзя на него давить и навязывать свое внимание", - говорит она.

Что касается Алины, то она тоже уверена - такое абсолютно недопустимо.

"Я хочу, чтобы такие люди понимали: нельзя творить что тебе хочется, будут последствия. Творишь плохие дела, готовься отвечать", - заключила она.

Между тем, мы попытались связаться с молодым человеком, чтобы получить его комментарий по этому делу, однако звонки и сообщения остались без ответа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2247810-snimal-na-umnye-ochki-i-vykladyval-v-tiktok-devushki-podali-v-sud-na-parnya-za-skrytuyu-semku-v-almaty/