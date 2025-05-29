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Сняли без спроса и выложили в TikTok: что делать и как защитить себя, рассказал казахстанский юрист

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Съемка на телефон
Съемка на телефон. Иллюстративное фото: pixabay.com

В современном мире снимать на видео себя и окружающих и выкладывать контент в соцсети стало обычным делом. Однако далеко не всегда участники съемки дают на это согласие, передает NUR.KZ.

Недавно мы писали о случаях, когда девушек на улице и в торговых центрах снимали без разрешения и выкладывали видео с их участием в сеть. Такая практика, кроме причинения морального дискомфорта, может нарушать и закон.

Казахстанский юрист Александр Баранов рассказал, что делать, если вас сняли без согласия и опубликовали видео в интернете, а также куда обращаться, чтобы защитить себя. По словам юриста, в Казахстане законодательно регулируется использование изображения граждан и защита их частной жизни.

"Согласно статье 145 Гражданского кодекса Республики Казахстан, использование изображения человека (в том числе фото и видео), его публикация и распространение без согласия этого лица запрещены", - говорит Александр Баранов.

Исключения есть, но они строго ограничены. Например, если съемка происходила на публичном мероприятии, если лицо позировало за плату или если материал используется в общественно значимых целях - в журналистике.

Кроме того, по Закону "О персональных данных и их защите", говорит юрист, фото и видео, где человека легко узнать, считаются персональными данными. Любое распространение таких данных требует согласия человека.

Однако желание попиариться за чужой счет может привести даже к уголовной ответственности. Особенно, если съемка велась скрытым образом. Юрист отмечает, что это регулируется статьей 147 Уголовного кодекса РК, согласно которой незаконный сбор сведений о частной жизни, включая тайную съемку и их публикацию, влечет уголовную ответственность - вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.

Многие думают, что на улице или в торговом центре вас могут снимать без ограничений. Это не совсем так.

"Общественные места - улицы, парки, ТРЦ - не запрещают съемку в принципе, но если ваше лицо становится центром внимания камеры, и видео потом публикуется, - это уже вопрос согласия и уважения к личным правам", - объясняет Александр Баранов.

Если человек случайно попал в общий план, не является главным объектом и его лицо не узнаваемо - тогда претензии с юридической точки зрения предъявить сложно. Но если камера направлена явно на вас, и вы - основной объект в кадре, лицо которого четко видно, а вы при этом не согласны на съему или публикацию - это повод обратиться в суд.

В том числе, если запись публикуется в интернете, особенно с подписями, комментариями или иным контекстом. Если же человек попадает в общий план случайно, не узнаваем, не является центром кадра - говорить о нарушении будет сложно.

Также стоит помнить, что даже в общественных местах не допускается скрытая съемка. По словам юриста, в Казахстане запрещено использовать устройства с камерами, замаскированными под очки, ручки, часы, брелоки и прочие бытовые предметы.

"Статья 399 Уголовного кодекса предусматривает ответственность за незаконное изготовление, приобретение, сбыт или использование таких специальных технических средств. Использование скрытых камер без разрешения - это уголовное правонарушение. Человек должен получить разрешение на использование таких предметов", - предупреждает юрист.

Использовать устройства с функцией видеозаписи можно, если они не замаскированы и явно заметно ведение записи. Например, если есть световая индексация или открытые органы управления.

"Если хоть один из этих параметров не соблюден, это точно скрытое специальное техническое средство", - делится Александр Баранов.

А чтобы снимающий мог обезопасить себя, даже снимая "в открытую", нужно уведомить участников съемки о записи и получить их согласие.

Но что делать, если вы обнаружили в интернете видео с вашим изображением, снятое без вашего согласия? Во-первых, следует зафиксировать факт публикации с помощью скриншотов, сохранения ссылок, даты и никнейма пользователя, который разместил видео. Желательно также записать экран с демонстрацией контента. Чем больше доказательств, тем лучше.

Во-вторых, стоит связаться с автором контента и потребовать удалить запись, предупредив, что в случае отказа изображенный на видео человек может обратиться в правоохранительные органы или суд за защитой.

Если автор не реагирует, можно перейти к следующему шагу - пожаловаться в администрацию соцсети. Практически все популярные платформы предоставляют инструменты для жалоб на нарушение прав, в том числе нарушение приватности и публикацию личных данных без согласия. Если и это не помогает, можно обратиться в полицию с заявлением о нарушении прав.

"Если публикация сопровождается оскорблениями или создает угрозу, либо автор не соглашается удалять контент, не стоит откладывать обращение в правоохранительные органы. Такие действия могут быть квалифицированы по статье 147 УК РК и повлечь наказание для нарушителя", - говорит юрист.

Однако обратиться можно не только в полицию, но и в гражданский суд, как это сделали героини нашего прошлого материала. В иске можно выдвинуть требования о запрете публикации и ее распространении, признании действий нарушающими право на неприкосновенность частной жизни. А также попросить взыскать компенсацию морального вреда, говорит Александр Баранов.

"Знать свои права - это первый шаг к их защите. Не бойтесь требовать соблюдения закона и защищать свои права. Нахождение в общественном месте не исключает защиты прав на частную жизнь", - заключил он.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2250225-snyali-bez-sprosa-i-vylozhili-v-tiktok-chto-delat-i-kak-zashchitit-sebya-rasskazal-kazahstanskiy-yurist/