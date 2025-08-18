Минсельхоз Казахстана отреагировал на публикации СМИ об экспорте зараженного мяса в Туркменистан
Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ Казахстана отреагировал на публикации СМИ Туркменистана о зараженном мясе из Акмолинской области.
В конце прошлой недели издание "Хроники Туркменистана" опубликовало материал, в котором говорится, в Туркменистане раздавали в детдома и продавали мясо из Казахстана, в котором был обнаружен бруцеллез.
"В первой половине июля лаборатория, проводящая санитарно-эпидемиологическую экспертизу пищевой продукции, импортируемой Казахстаном, обнаружила в пробах этого мяса бруцеллез.
Специалисты Казахстана официально проинформировали о случае туркменскую сторону для принятия мер по предотвращению распространения инфекции. Также сообщалось, что компания-импортер полностью вернет финансовые средства за оплату товара туркменским партнерам", - говорится в статье.
По данным издания, Минздрав Туркменистана "засекретил информацию" о дальнейшей судьбе мяса, но, как выяснили журналисты, первая партия была распределена в одном регионе и попала в том числе в дошкольные учреждения и детдома.
Официальных комментариев по этой ситуации от госорганов Туркменистана нет.
Однако в Комитете ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза Казахстана агентству Kazinform сообщили, что в этом году из Казахстана в Туркменистан мясо не поставляли.
"Распространенная в отдельных источниках информация не имеет под собой оснований. Призываем СМИ использовать при подготовке материалов исключительно официальные данные уполномоченных государственных органов", — заявили в ведомстве.
