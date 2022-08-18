26 человек на севере Казахстана заразились бруцеллезом

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У 26 жителей Павлодарской области выявили бруцеллез. Во всех случаях люди инфицировались от сельхозживотных. В связи с этим санврачи дали рекомендации казахстанцам, передает издание Pavlodarnews.kz.

Как пишет издание, ссылаясь на информацию департамента санэпидконтроля региона, по сравнению с прошлым годом заболевших стало на шесть человек больше.

Рост заболеваемости отмечается в Павлодаре, Экибастузе, Актогайском, Иртышском, Майском, Успенском районах и районе Аккулы.

"Бруцеллез - тяжелая инфекционная болезнь, при которой поражаются опорно-двигательный аппарат, нервная и половая системы, другие органы. В первые дни у больных поднимается температура, появляются озноб, потливость, слабость, пропадает аппетит. Затем появляются головная боль, бессонница, температура", - цитирует издание сообщение ведомства.

При несвоевременном лечении болезнь может перейти в хроническую форму и привести к инвалидности.

Возбудитель болезни проникает в организм через поврежденную кожу, слизистые оболочки рта, носа и глаз, например, при вдыхании пыли во время уборки помещения, где содержатся больные животные, при разборке их шерсти и шкур.

Специалисты ДСЭК рекомендуют казахстанцам соблюдать меры профилактики: при уходе за сельхозживотными использовать средства индивидуальной защиты, то есть перчатки, респираторы, спецодежду, а по завершении работы тщательно мыть руки с мылом.

Кроме того, важно не пропускать ежегодную процедуру вакцинации против бруцеллеза крупного домашнего скота, а работникам, ухаживающим за животными, обязательно проходить медицинский осмотр.

Санврачи советуют также не употреблять сырое молоко, плохо проваренное или прожаренное мясо, не выдержанные сыры и брынзу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1983688-26-chelovek-na-severe-kazahstana-zarazilis-brutsellezom/