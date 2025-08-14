Карагандинский университет подал в суд из-за сервиса проверки на антиплагиат

Карагандинский индустриальный университет доказал в суде несоответствие услуг, предоставляемых ТОО, требованиям к антиплагиату, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску Карагандинского индустриального университета к ТОО о признании недобросовестным участником государственных закупок рассмотрел специализированный межрайонный экономический суд Жамбылской области.

В феврале 2025 года стороны заключили договор на оказание услуг по проверке научных материалов на антиплагиат стоимостью свыше 1,9 млн тенге.

"Однако в ходе исполнения договора истец выявил несоответствие предоставленной системы требованиям технической спецификации: отсутствовали базы данных научных работ из России, стран СНГ и Европы", - пояснили в суде.

Это существенно снижало объективность и точность проверки, что, по словам истца, могло негативно повлиять на академическую репутацию университета как на национальном, так и на международном уровне.

В результате договор был расторгнут в одностороннем порядке, услуги не приняты и не оплачены.

"Несмотря на это, ответчик утверждал, что программное обеспечение фактически использовалось, так как сотрудники университета проверили более 200 научных работ", - уточнили в суде.

Суд установил, что ответчик знал о требованиях заказчика, но не обеспечил соответствие своей системы условиям договора. Изначальные требования к системе были четко изложены в технической спецификации, их несоблюдение лишило заказчика возможности получить ожидаемый результат.

Иск университета удовлетворили. ТОО признали недобросовестным участником закупок, с него взыскана государственная пошлина. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Как сообщается на официальном сайте вуза, Карагандинский индустриальный университет был открыт в 1963 году при металлургическом заводе.

На сегодня в структуре университета 3 факультета - "Металлургия и машиностроение", "Энергетика, транспорт и системы управления", "Экономика и строительство". В вузе 10 кафедр, на которых работают 140 преподавателей. В состав университета также входит Технико-экономический колледж.

Ранее в Таразе бывший сотрудник подал иск к Казахскому национальному университету водного хозяйства и ирригации. Мужчина работал в должности профессора, но в начале этого года с ним прекратили трудовые отношения.

