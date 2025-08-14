Карагандинский университет подал в суд из-за сервиса проверки на антиплагиат

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    Карагандинский университет подал в суд из-за сервиса проверки на антиплагиат

    Опубликовано:

    КарИУ
    Карагандинский индустриальный университет. Фото: tttu.edu.kz

    Карагандинский индустриальный университет доказал в суде несоответствие услуг, предоставляемых ТОО, требованиям к антиплагиату, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

    Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску Карагандинского индустриального университета к ТОО о признании недобросовестным участником государственных закупок рассмотрел специализированный межрайонный экономический суд Жамбылской области.

    В феврале 2025 года стороны заключили договор на оказание услуг по проверке научных материалов на антиплагиат стоимостью свыше 1,9 млн тенге.

    "Однако в ходе исполнения договора истец выявил несоответствие предоставленной системы требованиям технической спецификации: отсутствовали базы данных научных работ из России, стран СНГ и Европы", - пояснили в суде.

    Это существенно снижало объективность и точность проверки, что, по словам истца, могло негативно повлиять на академическую репутацию университета как на национальном, так и на международном уровне.

    В результате договор был расторгнут в одностороннем порядке, услуги не приняты и не оплачены.

    "Несмотря на это, ответчик утверждал, что программное обеспечение фактически использовалось, так как сотрудники университета проверили более 200 научных работ", - уточнили в суде.

    Суд установил, что ответчик знал о требованиях заказчика, но не обеспечил соответствие своей системы условиям договора. Изначальные требования к системе были четко изложены в технической спецификации, их несоблюдение лишило заказчика возможности получить ожидаемый результат.

    Иск университета удовлетворили. ТОО признали недобросовестным участником закупок, с него взыскана государственная пошлина. Решение суда пока не вступило в законную силу.

    Как сообщается на официальном сайте вуза, Карагандинский индустриальный университет был открыт в 1963 году при металлургическом заводе.

    На сегодня в структуре университета 3 факультета - "Металлургия и машиностроение", "Энергетика, транспорт и системы управления", "Экономика и строительство". В вузе 10 кафедр, на которых работают 140 преподавателей. В состав университета также входит Технико-экономический колледж.

    Ранее в Таразе бывший сотрудник подал иск к Казахскому национальному университету водного хозяйства и ирригации. Мужчина работал в должности профессора, но в начале этого года с ним прекратили трудовые отношения.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.