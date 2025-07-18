Профессор подал в суд на казахстанский вуз и проиграл
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В Таразском городском суде рассмотрено гражданское дело по иску бывшего сотрудника к Казахскому национальному университету водного хозяйства и ирригации, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, установлено, что истец до января 2025 года проработал на кафедре "водные ресурсы" на должности профессора. По истечении трудового договора ему вручено уведомление о прекращении трудовых отношений в связи реорганизацией университета.
Истец в суде просил установить и признать факт трудовых отношений, восстановить в прежней должности, взыскать заработную плату за фактически отработанный период и за время вынужденного прогула, а также обязать ответчика заключить договор.
Представитель ответчика иск не признал, пояснил, что трудовые отношения между истцом и ответчиком прекращены в январе 2025 года. В связи с достижением пенсионного возраста с истцом более 7 раз продлевался срок трудового договора по взаимному согласию сторон.
С февраля 2025 года начисление заработной платы мужчине было приостановлено в связи с истечением срока трудового договора.
Суд пришел к выводу, что в силу отсутствия правовых оснований признать факт трудовых отношений между университетом и истцом не представляется возможным.
При таких обстоятельствах исковые требования истца оставлены без удовлетворения.
Решение суда не вступило в законную силу.
По информации официального сайта, Казахский национальный университет водного хозяйства и ирригации (КазНУВХИ) - вновь созданный профильный исследовательский университет, основанный в 2024 году по решению президента РК в целях восстановления бывшего Джамбульского гидромелиоративно-строительного института в Таразе.
Университет был создан в результате разделения Таразского регионального университета имени Дулати. КазНУВХИ является правопреемником Джамбульского гидромелиоративно-строительного института, основанного в 1962 году.
На протяжении десятилетий институт был ключевым образовательным центром по подготовке инженерных кадров в области водных ресурсов, мелиорации, строительства и энергетики. Его выпускники внесли значительный вклад в развитие инфраструктуры Казахстана, включая проектирование и эксплуатацию оросительных систем, гидротехнических сооружений и других стратегически важных объектов водного сектора.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2266551-professor-podal-v-sud-na-kazahstanskiy-vuz-i-proigral/
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