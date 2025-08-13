jitsu gif
    "Никогда не поздно": 85-летняя казахстанка пыталась сдать ЕНТ

    Опубликовано:

    Нурихан апа
    Нурихан апа. Фото: instagram.com/testcenterkz

    В Алматы на августовское ЕНТ пришла необычная участница - 85-летняя Нурихан апа. Всю жизнь она посвятила воспитанию детей и не смогла в свое время получить высшее образование, передает NUR.KZ.

    Как рассказали в Национальном центре тестирования, в этом году, при поддержке родных, женщина решила осуществить давнюю мечту - попробовать сдать тест и поступить в университет.

    В день экзамена Нурихан апа пришла вместе с детьми. Перед началом она дала "бата" всем абитуриентам, пожелав успехов и напомнив, что учиться никогда не поздно. Однако самой сдать тестирование не удалось.

    "В этот раз пройти тестирование ей помешало отсутствие навыков работы с компьютером. Но Нурихан апа пообещала обязательно научиться и вернуться на ЕНТ в следующем году", - говорится в сообщении Национального центра тестирования в Instagram.

    Напомним, 10 августа в Казахстане стартовало августовское ЕНТ, которое продлится до 14 августа. На участие в тестировании было принято около 28 тысячи заявлений.

    В августовском ЕНТ принимают участие выпускники школ и колледжей этого года и прошлых лет, кандасы (лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК), выпускники организаций среднего образования, обучавшихся за рубежом, студенты желающие перевестись из творческих специальностей на другие, студенты желающие из других специальностей на педагогические направления, а также условно зачисленные в вуз студенты.

