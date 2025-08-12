Туман, дожди и грозы: штормовое предупреждение объявлено в ряде областей Казахстана

Штормовое предупреждение объявили синоптики в ряде регионов Казахстана на среду, 13 августа, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Завтра в Астане ожидается туман. Днем гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-18 м/с.

13 августа в Туркестанской области прогнозируется ветер северо-западный на севере, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области обещают сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере, востоке области ожидается гроза, днем гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер западный, юго-западный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

13 августа утром и днем в Жамбылской области будет ветер северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На западе, севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, в центре области высокая пожарная опасность.

А в Павлодарской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер западный ночью на юге области порывы 15-20 м/с.

13 августа ночью на западе, севере, востоке Акмолинской области прогнозируется гроза, днем гроза, на севере области град. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на юге, востоке области, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Гроза завтра будет и в области Абай. Ветер западный, северо-западный ночью на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23 м/с, днем на востоке, юге области 15-20 м/с. На северо-западе области ожидается высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

13 августа ночью на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на севере, востоке области гроза, град. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

По прогнозу синоптиков, завтра в Костанайской области обещают сильный дождь, град. Гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-западный днем на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

А в Западно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. По области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем на западе, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. На севере, востоке, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

13 августа на севере, востоке, юге Атырауской области будет гроза, шквал. Ветер западный, юго-западный на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, западе области высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на западный днем на севере, в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность.

А в Актюбинской области завтра будет гроза, днем град. Ветер западный, юго-западный ночью в центре, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность.

