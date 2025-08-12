Туман, дожди и грозы: штормовое предупреждение объявлено в ряде областей Казахстана

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    Туман, дожди и грозы: штормовое предупреждение объявлено в ряде областей Казахстана

    Опубликовано:

    Туман
    Туман. Иллюстративное фото: pexels.com

    Штормовое предупреждение объявили синоптики в ряде регионов Казахстана на среду, 13 августа, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

    Завтра в Астане ожидается туман. Днем гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-18 м/с.

    13 августа в Туркестанской области прогнозируется ветер северо-западный на севере, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Северо-Казахстанской области обещают сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере, востоке области ожидается гроза, днем гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер западный, юго-западный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

    13 августа утром и днем в Жамбылской области будет ветер северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На западе, севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, в центре области высокая пожарная опасность.

    А в Павлодарской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер западный ночью на юге области порывы 15-20 м/с.

    13 августа ночью на западе, севере, востоке Акмолинской области прогнозируется гроза, днем гроза, на севере области град. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на юге, востоке области, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

    Гроза завтра будет и в области Абай. Ветер западный, северо-западный ночью на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23 м/с, днем на востоке, юге области 15-20 м/с. На северо-западе области ожидается высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    13 августа ночью на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на севере, востоке области гроза, град. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

    По прогнозу синоптиков, завтра в Костанайской области обещают сильный дождь, град. Гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-западный днем на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    А в Западно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. По области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем на западе, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. На севере, востоке, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    13 августа на севере, востоке, юге Атырауской области будет гроза, шквал. Ветер западный, юго-западный на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, западе области высокая пожарная опасность.

    В Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на западный днем на севере, в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность.

    А в Актюбинской области завтра будет гроза, днем град. Ветер западный, юго-западный ночью в центре, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Погода
    Больше по этой теме

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.