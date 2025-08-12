Переезд вузов в Қонаев из Алматы может начаться в 2030 году, заявил глава Миннауки

На брифинге в правительстве глава Миннауки и высшего образования рассказал, сколько займет подготовка и переезд вузов из Алматы в Қонаев, передает корреспондент NUR.KZ.

"Это такой долгосрочный проект, непростой. Почему? Потому что необходимы большие средства для формирования инфраструктуры. Это город новый, то есть это и строительство канализационно-очистительных сооружений, и строительство транспортной инфраструктуры, ТЭЦ отдельно строить нужно, насосные станции отдельно строить нужно, канализационные системы, дороги проводить, водопроводы проводить.

На сегодняшний день генеральный план утвержден, развитие города Қонаев, план детальной планировки. Порядка 120-ти га выделено Академгородку, но мы ждем теперь подготовки инфраструктуры", - заявил министр Саясат Нурбек.

Глава министерства рассказал, какие вузы проявили интерес к переезду.

"Предварительная заинтересованность есть у Сатпаев университета, у Казахского Национального Университета им. Абая, у женского педагогического университета, у группы частных университетов Кайнар, AlmaU, Туран.

Но опять же все упирается в инфраструктуру. То есть университеты не потянут строительство инфраструктуры. Когда инфраструктура будет подтянута, вот тогда начнется уже потихоньку строительство", - сообщил министр.

По его данным, инфраструктуру будут развивать минимум 1-2 года, еще 2-3 года займет этап строительства. Таким образом, ориентировочный срок первого переезда – 2030-й год либо чуть раньше.

Напомним, что в 2022 году президент Касым-Жомарт Токаев предложил сделать из города Қонаев научно-образовательный центр, где будут учиться студенты.

Предложение президента поддержали чиновники, которые отметили, что переезд - мера вынужденная. Сейчас в Алматы целых 36 высших учебных заведений. В городе насчитывается свыше 190 тысяч студентов. А значит, крупнейший город пора разгружать.

