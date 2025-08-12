"Я сам так в Америке ходил": министр заступился за студентку, которую не пустили в вуз в шортах

На брифинге в правительстве Саясата Нурбека попросили прокомментировать ситуацию в одном из вузов Казахстана, где студентку не пустили в здание в шортах, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным журналистов, одну из казахстанских студенток не пустили в вуз в шортах. Ее якобы не пропустил охранник, заявив, что"все будут на нее смотреть".

"Отдельных установок по одежде нет, на самом деле. Здесь мы отличаемся от среднего образования. Требований к униформе или элементам одежды нет. Давайте сейчас разберемся, с одной стороны, с некорректными действиями охранника по комментированию внешнего вида. Есть ли в университете требования к внешнему виду, тоже уточним", - заявил глава Миннауки Саясат Нурбек.

Он заявил, что считает высшее образование более открытым и демократичным и признался, что тоже ходил на учебу в шортах.

"Я сам, когда в штатах учился, тоже в шортах ходил, что там греха таить. После Америки приехал, тоже в шортах в Евразийском университете (ходил - при.авт.), и все бегали: "Смотрите, американец вернулся".

Поэтому таких жестких требований мы не ставим. Но так как это общественное место, какие-то университеты могут свои стандарты устанавливать, мы разберемся и дадим информацию", - заявил министр.

В мае этого года в Казахском национальном педагогическом университете имени Абая отреагировали на критику казахстанцев после публикации о том, что в Алматы девушек учили "вести себя правильно".

По словам студенток, их учили, как должны вести себя "правильные девушки". По словам читательницы группы, для этого в университете собрали первокурсниц.

Ранее мы писали, что скандал разгорелся вокруг Евразийского национального университета - профессора вуза обвинили в сексизме из-за комментариев в соцсетях.

