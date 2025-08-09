jitsu gif
    Женщина едва не сорвалась с пятого этажа во время мытья окон (видео)

    Опубликовано:

    Қазақ тілінде оқу
    Спасатель на автолестнице подобрался к женщине
    Спасение женщины. Скриншот из видео: ДЧС Алматы

    В Алматы во время мытья окон женщина чуть не упала из окна пятого этажа. Она ждала помощи спасателей на конструкции для кондиционера, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.

    Департамент по ЧС Алматы на своей странице в Instagram сообщил, что инцидент произошел сегодня, 9 августа, в 12:00. В одной из квартир на пятом этаже 12-этажного дома в микрорайоне Алгабас женщина мыла окна. Затем оступилась и повисла на кронштейне внешнего блока кондиционера.

    На вызов были немедленно направлены силы и средства экстренного реагирования - расчеты ДЧС, пожарная автолестница, бригады скорой помощи, полиция и спасатели РОСО.

    Диспетчер службы 112 связался с очевидцем и попросил его успокоить женщину, чтобы она не пыталась вылезти и сохраняла спокойствие, удерживаясь за подоконник.

    "Через считанные минуты к месту прибыл пожарный расчет ПЧ-14. Начальник караула организовал развертывание автолестницы, и с ее помощью спасатели поднялись к пострадавшей. Женщину аккуратно сняли с опасной высоты и передали в руки медицинских работников", - рассказали в ДЧС.

    Сообщается, что женщине удалось избежать серьезных травм.

    Однако не все похожие случаи завершаются хорошо. Недавно в Петропавловске женщина упала с четвертого этажа, когда мыла окна. В итоге она пережила остановку сердца и получила тяжелейшие травмы.

    Также в селе Бесагаш произошла трагедия - 41-летняя женщина во время мытья окон упала с 10 этажа и скончалась на месте происшествия.

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

