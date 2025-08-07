jitsu gif
    Фейковые ответы на вопросы экзамена в магистратуру продали казахстанцам (видео)

    Опубликовано:

    Письменный экзамен в школе
    Экзамен. Иллюстративное фото: Chinnapong / Getty Images

    Несколько человек обвинили в мошенничестве частный учебный центр, обещавший 100-процентную гарантию на поступление в казахстанские вузы, передает "Седьмой канал".

    О произошедшем журналистам рассказала актюбинка Гуламина. Девушка летом готовилась поступать в магистратуру на преподавателя английского языка.

    По словам казахстанки, она увидела у блогеров рекламу учебного центра - за 100 тыс. тенге центр обещал либо 100-процентное поступление в университете, либо возврат денег, если этого не произойдет.

    Администрация учебного центра заявила, что разрабатывала эти экзаменационные задания совместно с Наццентром тестирования.

    Девушка в итоге купила обучение и получила доступ к платформе и видеоурокам. Там абитуриентка заметила некорректные вопросы и попыталась объяснить это кураторам проекта. Но безуспешно.

    "После тестирования мы сказали, что этих вопросов нет на экзамене, не было подготовленной литературы. IT-специалисты этой платформы аннулировали результаты, снизили рейтинг уроков и сказали нам: "Вы получили низкий балл, потому что плохо подготовились на нашей платформе, не вините нас". Я считаю это мошенничеством", - завила Гуламина Нурикулова.

    Акерке из Талдыкоргана, поступавшая в магистратуру на специальность "учитель казахского языка", также заметила некорректные вопросы и ответы с ошибками.

    "За 3-4 дня до экзамена я начала думать, что, видимо, этих вопросов действительно не будет. Хотя до этого я была на 100% уверена. Поэтому я начала готовиться, но было поздно. Вопросы, которые в итоге задавались на самих тестах, оказались сложными", - поделилась Акерке Сансызбай.

    Национальный центр тестирования подчеркивает: разработанные задания не передаются другим организациям или третьим лицам. А реклама в интернете, предлагающая ответы на тесты или помощь в сдаче экзамена, является мошенничеством.

    "Во время проведения различных видов тестирования нередки случаи, когда третьи лица предлагают тестовые задания якобы от Национального центра тестирования. Хотим отметить, что Национальный центр тестирования не распространяет подобные тестовые задания", - предупредила замдиректора Наццентра тестирования Наужан Дидарбекова.

    Телеканал отмечает, что содержание тестов ежегодно обновляется, проходит экспертную и методическую проверку.

    Центр тестирования настоятельно рекомендует не доверять сомнительным предложениям в интернете и не попадаться на уловки мошенников. Для подготовки к комплексному тестированию на сайте центра размещены пробные версии.

    Напомним, сегодня в Казахстане обнародуют список обладателей государственных грантов. Информация будет опубликована на сайте и страницах Миннауки, а также Национального центра тестирования.

    Добавим, ранее в Астане разразился скандал вокруг известного образовательного центра. Родители школьников отдали за обучение сотни тысяч тенге, но центр внезапно закрылся.

    А в прошлом году в Алматы родители выпускников школ заявили, что заплатили образовательному центру миллионы тенге, чтобы их дети сначала прошли подготовительные курсы дома, а потом отправились учиться за границу. Однако в итоге обещанного результата они не дождались, более того, занятия, по их словам, вообще не проводились. Тогда полиция также возбудила дело.

