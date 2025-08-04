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      Умер летчик-космонавт Талгат Мусабаев

      Опубликовано:

      Қазақ тілінде оқу
      Талгат Мусабаев
      Талгат Мусабаев. Фото: senate.parlam.kz

      Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким летчика-космонавта, Халық қаһарманы Талгата Мусабаева, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

      "Талгат Амангельдиевич – герой, трижды покоривший космос и совершавший выходы в открытое космическое пространство, своими подвигами прославлявший нашу страну.

      Всю свою трудовую деятельность он посвятил прогрессу отечественной космонавтики. Будучи депутатом Сената и общественным деятелем, он инициировал множество добрых начинаний.

      Светлый образ Талгата Амангельдиевича, пользовавшегося неизменным уважением в обществе за профессионализм и активную гражданскую позицию, навсегда останется в наших сердцах, – говорится в телеграмме главы государства.

      Талгату Мусабаеву было 74 года.

      Согласно информации ИПС "Параграф", Мусабаев Талгат Амангельдиевич родился 7 января 1951 года в селе Каргалы Алма-Атинской области.

      Окончил Рижский институт инженеров гражданской авиации имени Ленинского комсомола по специальности "Техническая эксплуатация авиационного радиооборудований", Алма-Атинский аэроклуб Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту, Актюбинское высшее летное училище гражданской авиации.

      Являлся доктором технических наук, академиком Российской академии естественных наук, академиков Международной академии астронавтики.

      В разные годы работал инженером радиооборудования авиационного отряда воздушных сообщений гражданской авиации, заместителем командира летного отряда, пилотом, космонавтом-исследователем, бортинженером экипажа основной экспедиции ЭО-16 на космическом корабле "Союз ТМ-19" на орбитальный комплекс "Мир".

      В 2007 году возглавлял аэрокосмический комитет Министерства образования и науки Казахстана.

      С 2007 по 2014 год - председатель Национального космического агентства Республики Казахстан.

      2014-2016 год - председатель Аэрокосмического комитета Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

      С 2017 по 2023 год был депутатом сената парламента Казахстана, членом Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности.

      Имеет множество государственных наград и званий, в том числе "Халық Қаһарманы" (Народный Герой Республики Казахстан), герой Российской Федерации.

      Награжден также орденом Дружбы Народов, австрийским орденом "Серебряный орел", российским орденом "За заслуги перед Отечеством" III и II степеней, орденом "Отан", орденом "Петра Великого I степени", медалью НАСА "За космический полет".

      Имел звание подполковника.

      У Талгата Мусабаева осталось четверо детей.

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