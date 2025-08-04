Умер летчик-космонавт Талгат Мусабаев
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Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким летчика-космонавта, Халық қаһарманы Талгата Мусабаева, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
"Талгат Амангельдиевич – герой, трижды покоривший космос и совершавший выходы в открытое космическое пространство, своими подвигами прославлявший нашу страну.
Всю свою трудовую деятельность он посвятил прогрессу отечественной космонавтики. Будучи депутатом Сената и общественным деятелем, он инициировал множество добрых начинаний.
Светлый образ Талгата Амангельдиевича, пользовавшегося неизменным уважением в обществе за профессионализм и активную гражданскую позицию, навсегда останется в наших сердцах, – говорится в телеграмме главы государства.
Талгату Мусабаеву было 74 года.
Согласно информации ИПС "Параграф", Мусабаев Талгат Амангельдиевич родился 7 января 1951 года в селе Каргалы Алма-Атинской области.
Окончил Рижский институт инженеров гражданской авиации имени Ленинского комсомола по специальности "Техническая эксплуатация авиационного радиооборудований", Алма-Атинский аэроклуб Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту, Актюбинское высшее летное училище гражданской авиации.
Являлся доктором технических наук, академиком Российской академии естественных наук, академиков Международной академии астронавтики.
В разные годы работал инженером радиооборудования авиационного отряда воздушных сообщений гражданской авиации, заместителем командира летного отряда, пилотом, космонавтом-исследователем, бортинженером экипажа основной экспедиции ЭО-16 на космическом корабле "Союз ТМ-19" на орбитальный комплекс "Мир".
В 2007 году возглавлял аэрокосмический комитет Министерства образования и науки Казахстана.
С 2007 по 2014 год - председатель Национального космического агентства Республики Казахстан.
2014-2016 год - председатель Аэрокосмического комитета Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.
С 2017 по 2023 год был депутатом сената парламента Казахстана, членом Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности.
Имеет множество государственных наград и званий, в том числе "Халық Қаһарманы" (Народный Герой Республики Казахстан), герой Российской Федерации.
Награжден также орденом Дружбы Народов, австрийским орденом "Серебряный орел", российским орденом "За заслуги перед Отечеством" III и II степеней, орденом "Отан", орденом "Петра Великого I степени", медалью НАСА "За космический полет".
Имел звание подполковника.
У Талгата Мусабаева осталось четверо детей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2271795-umer-talgat-musabaev/
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