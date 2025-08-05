Спящие дети на полу общественного туалета в Актау: что известно о семье
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
В акимате Актау прокомментировали ситуацию с детьми, найденными спящими на полу общественного туалета. По месту жительства детей провели проверку и обнаружили антисанитарию, передает Lada.kz.
По информации городской администрации, 4 августа представители акимата выезжали на место, чтобы проверить сообщения и ознакомиться с состоянием детей. В результате выяснилось, что дети живут в семье, которая уже несколько лет получает помощь от государства по действующим социальным программам.
"Мать детей является матерью-одиночкой, ранее получившей жилье по очереди как лицо из числа сирот. Семья также получает адресную социальную помощь. Бабушка детей официально трудоустроена кассиром в данном общественном туалете. Как выяснилось, мать оставила детей на попечение бабушке несколько дней назад", - сообщили в акимате.
Сотрудники ведомства побывали по адресу, где зарегистрирована мать детей.
"Условия проживания в квартире вызвали серьезные опасения: антисанитария, сломанные двери, отсутствующее внимание к детям. Дети в этот момент находились не по месту регистрации, а в доме тети", - отметили в акимате.
Выяснилось, что тетя детей также получила жилье по государственной программе как лицо из числа сирот.
"Сотрудники органов опеки и попечительства провели проверку и разъяснительную работу с семьей. Мать детей официально заявила о готовности взять на себя ответственность за уход и присмотр за детьми. Органы опеки оставили детей под ее временным наблюдением до конца недели. При выявлении фактов ненадлежащего исполнения обязанностей по уходу будет рассмотрен вопрос об изъятии детей", - заявили в городской администрации.
В акимате Актау подчеркнули, что государство оказывает всей семье необходимую поддержку: предоставлено жилье, назначены социальные выплаты, обеспечен доступ к базовым услугам.
"Однако, несмотря на все предоставленные ресурсы, ряд представителей данной семьи продолжает вести асоциальный (маргинальный) образ жизни, что негативно сказывается на благополучии детей. Призываем граждан ответственно относиться к родительским и семейным обязанностям. Государственная помощь - это поддержка, но не замена личной ответственности", - заключили в акимате Актау.
Напомним, обеспокоенные жители Актау рассказали, что при посещении общественного туалета на набережной в 15А микрорайоне они стали свидетелями возмутительной сцены: на полу помещения спали дети, а кассир находилась в состоянии алкогольного опьянения.
В акимате сообщили, что кассир общественного туалета, расположенного на городской набережной, была уволена за обслуживание посетителей в нетрезвом виде. В связи с данным инцидентом акимат Актау вынес строгий выговор организации, ответственной за содержание данного объекта.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2272242-spyashchie-deti-na-polu-obshchestvennogo-tualeta-v-aktau-chto-izvestno-o-seme/
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