Восемь детей на восемь учителей осталось в сельской школе под Актобе

В Актюбинской области школа в Велиховке (бывший колхоз им. Чапаева) новая - с оборудованными кабинетами, столовой и охраной. Вот только учиться здесь, можно сказать, некому: осталось всего 8 детей на 8 учителей, передает "Диапазон".

Чтобы школу не закрыли и учителя не остались без работы, сельский аким дал объявление в соцсети: он приглашает в аул многодетные семьи. Им обещают жилье, работу, в населенный пункт проводят газ.

Велиховка находится в 90 км от Актобе в Каргалинском районе. Когда сюда приехали журналисты, у акима Жолдаса Карагулова был уже целый список интересовавшихся условиями для переезда. Звонков и сообщений он получил десятки. Но кто из звонивших точно приедет и останется здесь жить, неизвестно.

"Проблема с численностью детей у нас существует последние 10 лет. В этом году осталось всего 8 детей, такого еще не было. Раньше оставались 16-17 детей, и мы искали жителей с детьми для переселения у себя в районе. Три года назад переехала одна семья с одним ребенком, мы и этому были рады.

Люди к нам не особо хотели ехать, у нас не было газа. Его не проводили, потому что жителей было мало. Но в этом году мы его дождались. Из бюджета на газификацию выделили 684 млн тенге, зимой, надеемся, мы будем уже с газом", - говорит Жолдас Карагулов.

Домов в Велиховке осталось 60, жителей - около ста. Из бывшего хлебного колхоза имени Чапаева люди стали уезжать в 90-х. С десяток домов годами пустуют.

Родители переживают: если школа закроется, детей придется отдать в интернат в Бадамшу - он в 30 километрах, или в Косистек - он в 15 километрах.

"Мы ждем в село новых людей. Находимся рядом с Орской трассой, в 70 км от Орска. У нас есть два ТОО, которые занимаются зерновыми, и мраморный карьер, так что желающим работа найдется. Центрального водопровода у нас нет, у большинства во дворах свои скважины. Вода солоноватая, поэтому в центре села поставили установку для очистки воды, там жители бесплатно набирают питьевую воду", - добавил аким.

Он показал дом, который готовят для семьи переселенцев. Дом на два хозяина, но одна половина пустует. На стенах старые обои, в центре - печка, выложенная кафелем, есть погреб. Остались даже кровать и стулья. Местное ТОО дом отремонтирует, проведет к нему газ. Через 5 лет жилье перейдет семье, платить за него не надо. Решается вопрос о покупке еще одного дома. Стоят они в Велиховке от 500 тыс. до 2 млн тенге.

"Нам бы хотя бы две семьи, у которых по 5 детей - школьников", - говорит Жолдас Карагулов.

Пустующих домов в селе 10, отремонтировать можно 3, остальным нужен капремонт. Со следующего года акимат планирует строить новые дома.

Директор показала школу. Она двухэтажная. На первом этаже учатся начальные классы, на втором - все остальные.

"У нас есть столовая, даем детям горячее питание. Кабинеты все оборудованы. Для особенных детей есть пандус. Учителей у нас 8, у каждого по два диплома, они прошли подготовку и ведут по несколько предметов. Учитель физкультуры ведет еще труды и информатику, учитель истории - географию и физику. Еще один учитель ведет химию, биологию и начальные классы.

5, 7 и 8 классы учатся вместе, урок ведет один учитель, письменные предметы идут отдельно. Качество образования от этого не страдает. Наоборот. Детей же мало. В 10-11 классах в других школах наши дети продолжают учиться хорошо, участвуют в олимпиадах.

Школа у нас с русским языком обучения, но в начальных классах есть учитель, преподающий на казахском. Для средних классов с казахским языком обучения найдем учителя из Косистека, детей обеспечат учебниками", - рассказывает Юлия Ковалева.

Всего с учетом техперсонала в школе трудится 17 человек. Из них половина - пенсионеры.

Жители маленькой Велиховки - большие патриоты. В разговоре с журналистами каждый старался говорить о своем селе и людях только хорошее и сожалел, что из-за школы кто-то отсюда может уехать. А, может, люди, наоборот, приедут. В блокноте акима их фамилиями исписан уже не один лист.

Ранее сообщалось, что в поселке Нура Алматинской области уже несколько лет не могут отремонтировать единственную школу. Дети учатся в акимате, Доме культуры и даже магазине. Между тем местные чиновники подали на подрядную компанию в суд и уже наняли новых рабочих. До 1 сентября они должны закончить отделочные работы, установить отопление и освещение. В отделе образования обещают все проконтролировать.

А жители поселка Аксай в Алматинской области боятся отправлять детей в школу. Старое двухэтажное здание разрушается буквально на глазах. Родители просят построить новую школу.

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