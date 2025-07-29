Планируют ли 31 декабря сделать выходным днем в Казахстане

Руководитель управления департамента труда и социального партнерства Минтруда Шалкар Оразбеков на брифинге в кабмине рассказал, могут ли 31 декабря сделать выходным, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время брифинга журналисты поинтересовались, планируют ли в Казахстане сделать 31 декабря праздничным днем.

"Ранее такой вопрос нами несколько раз был рассмотрен, изучен международный опыт. Во всех странах 31 декабря считается рабочим днем, за исключением России. 1 и 2 января являются выходными днями. На сегодняшний день данный вопрос не рассматриваем - сделать 31 декабря выходным днем", - сказал Шалкар Оразбеков.

Однако, по словам спикера, предприятия могут сами в эту дату по акту установить неполный рабочий или выходной день.

Ранее мы писали, что в Казахстане в 2025 году будет 13 государственных праздников, включая Новый год, Наурыз, День Республики и День независимости.

Некоторые праздники, такие как Новый год и Наурыз, предполагают несколько выходных дней подряд, а для других возможны переносы рабочих дней. Часть праздников в 2025 году выпадает на выходные, что позволит казахстанцам получить дополнительные дни отдыха в течение года.

В прошлом мы уже писали, что многие казахстанцы просят чиновников сделать 31 декабря выходным днем.

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