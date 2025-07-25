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    На нашествие крыс в Ботаническом саду пожаловались алматинцы (видео)

    Опубликовано:

    Крыса
    Крыса. Иллюстративное фото: pixabay.com

    Посетители Ботанического сада Алматы заявили, что в этом году сад заполонили крысы, которые не боятся людей. В администрации сада рассказали, как борются с ними, передает сайт телеканала КТК.

    Посетители сняли на видео, на котором видно, что крысы бегают по дорожкам, практически под ногами прохожих.

    Сотрудники ботсада не видят в этом ничего страшного, отмечая, что в парке воссоздана естественная природа, поэтому для грызунов здесь условия благоприятные, как и для белок, различных насекомых и птиц.

    Однако крысы все же создают неудобства. Они уничтожают растения, за которыми идет наблюдение, поэтому с вредителями в Ботаническом саду все же борются. Травить их химикатами сотрудники боятся. А чтобы не пострадали другие жители сада, крыс ловят с помощью обычных мышеловок.

    "Я понимаю, что крысы здесь есть и они пугают посетителей. Но на самом деле крысы – неотъемлемая часть экосистемы. У нас особо охраняемая природная территория. Территория в 103,6 гектара в центре мегаполиса. И соответственно, все городские проблемы, конечно, могут относиться и к Ботсаду.

    Даже если мы здесь будем заниматься постоянным истреблением грызунов, то они совершенно свободно могут добираться до нашей территории из города", - сообщила директор по маркетингу Института ботаники Алматы Баян Коспенбетова.

    Источник: КТК

    Напомним, в прошлом году в Сети распространилось видео, на котором двух крыс обнаружили в ясли-саду Алматы. Как сообщили в управлении образования городского акимата, в учреждении провели дезинфекционные и дератизационные мероприятия, а также для мониторинга деятельности создали специальную комиссию.

    А до этого с массовым нашествием крыс столкнулись жители Актау - грызуны разгуливали по улицам города, также их замечали в подъездах жилых домов. По словам руководителя управления санитарно-эпидемиологического контроля, дератизацию в Актау не проводили 10 лет.

    Добавим, что на сайте одного из региональных ДСЭК казано, что при жалобах на наличие грызунов, тараканов, клопов, комаров профилактическую дератизацию проводит жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), согласно Кодексу РК "О здоровье народа и системе здравоохранения".

    Профилактическая дератизация должна проводиться два раза в год, в весенний и осенний периоды.

    В соответствии с пунктом 1 статьи 107 Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", физические и юридические лица обязаны проводить дезинсекционные и дератизационные работы в местах своего проживания. Для этого следует обратиться в специализированные дезинфекционные организации города, которые осуществляют работу по борьбе с вредителями.

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