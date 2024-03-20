Видео с крысами в детском саду Алматы распространяется в Казнете

В Сети распространяется видео, на котором, судя по данным автора видео, двух крыс обнаружили в детсаду Алматы. На видео отреагировали в городском управлении образования, передает NUR.KZ.

На видео, опубликованном в Instagram, попали несколько крыс, одна из которых, судя по кадрам, обустроилась за детской кроваткой, другая - под кроватью. Отмечается, что видео снято в ясли-саду Алматы.

На видео отреагировали и прокомментировали корреспонденту NUR.KZ в управлении образования акимата Алматы. Как оказалось, крыс обнаружили в ясли-саду №110.

"В связи с поступившими жалобами, в детском саду 16 марта были проведены дезинфекционные и дератизационные мероприятия.

Управлением образования создана комиссия для проведения мониторинга деятельности детского сада, по итогам которого будут приняты соответствующие меры в отношении администрации сада", - сообщили в ведомстве.

Согласно информации на сайте Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области, при жалобах на наличие грызунов, тараканов, клопов, комаров профилактическую дератизацию проводит жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), согласно Кодексу РК "О здоровье народа и системе здравоохранения".

Профилактическая дератизация должна проводиться два раза в год, в весенний и осенний периоды.

Также, в соответствии с пунктом 1 статьи 107 Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", физические и юридические лица обязаны проводить дезинсекционные и дератизационные работы в местах своего проживания. Для этого следует обратиться в специализированные дезинфекционные организации города, которые осуществляют работу по борьбе с вредителями.

Ранее мы писали, что многодетная алматинка заявила о жестоком обращении с ее сыном в одном из частных детских садов города. Полицией была начата проверка. В администрации детсада же заявили, что никаких явных доказательств жестокого отношения к ребенку нет. Однако после внутреннего расследования воспитательницу уволили.

Также в феврале мы сообщали о случае в одном из детсадов Алматы, когда воспитанники избивали другого ребенка - в момент происшествия никого из взрослых рядом не было. По данному факту полиция завела уголовное дело.