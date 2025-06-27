"Намеренно ухудшила финансовое положение": казахстанка взяла кредиты и уволилась с работы

Жительницу Тараза, задолжавшую четырем банкам 4,8 млн тенге и уволившуюся с работы, уличили в преднамеренном банкротстве, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску женщины о применении процедуры восстановления платежеспособности рассмотрел Таразский городской суд.

Она обратилась в суд, мотивируя свои требования тем, что имеет задолженности по заемным обязательствам перед банками на общую сумму 4,8 млн тенге. Задолженность образовалась вследствие финансовых затруднений.

В данный момент истец получает пенсию в размере 130 тыс. тенге, дополнительного заработка, движимого и недвижимого имущества не имеет.

В своих отзывах представители четырех банков просили суд в удовлетворении заявления отказать.

"По их мнению, заявитель, имея неисполненные обязательства перед одним кредитором, оформляла займы в других банках, чтобы увеличить дебиторскую задолженность для соответствия критериями неплатежеспособности. Это указывает на преднамеренное банкротство", - отметили в суде.

Суд установил, что заключение финансового управляющего составлено без истребования сведений о семейном положении заявителя, наличия доли в общем совместном имуществе, отсутствуют сведения о регистрации заявителя в качестве ИП и другие сведения. То есть финансовый управляющий работу по выявлению финансового положения должника провел ненадлежащим образом.

Кредиторы указали, и представителем заявителя не отрицалось, что женщина, подав заявление в суд, фактически приостановила выплаты по своим долгам.

"Это свидетельствует о ее недобросовестном поведении. Доказательства указывают на отсутствие оснований для применения процедуры восстановления платежеспособности. Заявитель намеренно ухудшила свое финансовое положение, оформив кредиты и подав заявление об увольнении с работы, то есть лишилась дополнительного заработка", - уточнили в суде.

Суд посчитал, что действия казахстанки при подаче заявления в суд направлены не на исполнение обязательств перед кредиторами, а на отсрочку их исполнения.

Суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявления и отказал гражданке в иске. Решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее в области Ұлытау мужчину признали банкротом. Просрочка по долгу у него превысила 4 тыс. дней, также в счет долга реализовали его автомобиль. Банк оспорил это решение, ссылаясь на наличие у должника работы и стабильного дохода, но суд отказал в удовлетворении иска.

А жителя Жамбылской области наказали за фиктивное банкротство принадлежащего ему ТОО с целью уклонения от уплаты 11 млн тенге налогов. Мужчине назначили штраф на сумму более 700 тыс. тенге.