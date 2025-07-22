Улица имени Дениса Тена может появиться в Алматы

Одну из улиц в Бостандыкском районе мегаполиса хотят назвать в честь Дениса Тена - в Алматы собираются дать названия 156 улицам, передает Krisha.kz.

Сообщается, что предложение о переименовании было внесено акиматом города и уже направлено на рассмотрение в маслихат.

Новые названия получат улицы в семи районах.

Отмечается, что одна из улиц может получить название в честь выдающегося казахстанского фигуриста Дениса Тена, который был убит в 2018 году.

Также среди предлагаемых названий:

улица Хо Ши Мина – вьетнамского лидера и революционера;

улица Натальи Сац – основательницы первого в мире детского музыкального театра;

улица Абдуали Кайдарова – казахстанского языковеда и тюрколога.

Еще сообщается, что среди предложенных названий: Мұнара ("Башня"), Сарқырама ("Водопад"), Құлын ("Жеребенок"), Абыз ("Мудрец"), Сұңқар ("Сокол"), Құдірет ("Могущество").

Всего, как пишет издание, новые названия получат 156 безымянных улиц города.

Напомним, известный казахстанский фигурист, призер Олимпиады-2014 Денис Тен скончался в июле 2018 года от полученных ножевых ранений - на него напали автоворы, пытавшиеся украсть зеркала с его авто.

За убийство фигуриста осудили двух молодых людей - Армана Кудайбергенова и Нуралы Киясова. Обоих приговорили к 19 годам лишения свободы. Также вместе с ними была осуждена Жанар Толыбаева, которая обвинялась в соучастии в краже и недонесении о преступлении, ее приговорили к 4 годам лишения свободы. Позже Жанар Толыбаева вышла на свободу - ей заменили неотбытую часть наказания на ограничение свободы.

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