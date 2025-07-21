Акмолинцу, который после развода еще 3 года жил с бывшей женой, оставили квартиру и авто

В Акмолинской области суд отказал в разделе имущества, объяснив это тем, что права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации брака, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале областного суда, специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних рассмотрел гражданский спор между бывшими супругами о разделе имущества.

В суд обратилась женщина с иском к экс-супругу о признании имущества общей совместной собственностью и разделе имущества.

Судом установлено, что истец с ответчиком расторгли брак в 2019 году, с 2020 года сошлись и, не заключая брак, проживали совместно до 2023 года. В период совместного проживания ответчик приобрел квартиру и автомобиль, которые оформил на свое имя.

Суд отказал в иске женщине по следующим основаниям:

согласно Кодексу "О браке и семье", имущество каждого из супругов признается их общей собственностью, если в период брака за счет супругов или из труда любого из них произведены вложения. Брак признается заключенным только государственными органами. Сожительство не признается браком. Права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации брака;

факт проживания в гражданском браке, рождение ребенка не являются доказательствами, поскольку не образуют законных оснований гражданского состояния;

в соответствии с Гражданским кодексом факт совершения сделок на сумму свыше 100 МРП не может подтверждаться свидетельскими показаниями. В связи с чем показания свидетелей не могут служить основанием для удовлетворения иска;

истец не представила доказательств, что ею вложены денежные средства на совместную покупку квартиры и автомобиля.

Решение суда вступило в законную силу.

Ранее в Северо-Казахстанской области в суде рассмотрели дело бывших супругов. Было установлено, что в браке они приобрели жилой дом с земельным участком в городе Тайынша. Мужчина просил данное имущество оставить ему, так как у него нет собственного жилья, он проживает с родителями. В итоге стороны пришли к соглашению. Женщина в течение 7 суток обязалась освободить дом после того, как экс-супруг выплатит ей 2,5 млн тенге.

В области Ұлытау супруги прожили в браке 30 лет, но в прошлом году развелись. Квартиру и автомобиль они делили через суд. В итоге спорное имущество оставили за мужчиной. С него в пользу бывшей жены взыскали денежную компенсацию в размере ее 1/2 доли в имуществе.

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