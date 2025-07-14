Казахстанка после выплаты бывшим мужем 2,5 млн тенге в течение 7 суток освободит дом

Тайыншинским районным судом рассмотрено гражданское дело по иску о разделе совместно нажитого имущества, передает NUR.KZ со ссылкой на Северо-Казахстанский областной суд.

Как следует из материалов дела, истец с ответчиком, будучи в браке, приобрели жилой дом с земельным участком в городе Тайынша. Истец просил данное имущество оставить ему, так как у него нет собственного жилья, он проживает с родителями.

В ходе подготовки дела стороны пришли к мировому соглашению.

По его условиям истец обязуется выплатить ответчику в счет раздела совместно нажитого имущества сумму в размере 2,5 млн тенге.

В свою очередь, совместно нажитое имущество в виде дома, а также мебель и мотоблок переходят в полную собственность истца.

Ответчик после получения полной суммы в течение 7 суток обязуется освободить дом.

Истец и ответчик согласились с условиями мирового соглашения, истец отказался от заявленных исковых требований.

Государственная пошлина возвращена истцу.

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