Казахстанка после выплаты бывшим мужем 2,5 млн тенге в течение 7 суток освободит дом
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Тайыншинским районным судом рассмотрено гражданское дело по иску о разделе совместно нажитого имущества, передает NUR.KZ со ссылкой на Северо-Казахстанский областной суд.
Как следует из материалов дела, истец с ответчиком, будучи в браке, приобрели жилой дом с земельным участком в городе Тайынша. Истец просил данное имущество оставить ему, так как у него нет собственного жилья, он проживает с родителями.
В ходе подготовки дела стороны пришли к мировому соглашению.
По его условиям истец обязуется выплатить ответчику в счет раздела совместно нажитого имущества сумму в размере 2,5 млн тенге.
В свою очередь, совместно нажитое имущество в виде дома, а также мебель и мотоблок переходят в полную собственность истца.
Ответчик после получения полной суммы в течение 7 суток обязуется освободить дом.
Истец и ответчик согласились с условиями мирового соглашения, истец отказался от заявленных исковых требований.
Государственная пошлина возвращена истцу.
В области Ұлытау супруги прожили в браке 30 лет, но в прошлом году развелись. Квартиру и автомобиль они делили через суд. В итоге спорное имущество оставили за мужчиной. С него в пользу бывшей жены взыскали денежную компенсацию в размере ее 1/2 доли в имуществе.
В Костанайской области после развода детей разделили между родителями: 10-летний ребенок остался жить с отцом, а двое других детей - с матерью. Для определения места жительства детей и взыскания алиментов на их содержание суд провел примирительные процедуры.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2265021-kazahstanka-posle-vyplaty-byvshim-muzhem-2-5-mln-tenge-v-techenie-7-sutok-osvobodit-dom/
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