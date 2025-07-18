Соленые озера высохли под Астаной: степь покрылась белой коркой (фото)

Под Астаной, на территории Коргалжынского заповедника пересохли соленые озера, покрыв землю коркой соли, передает NUR.KZ со ссылкой на заповедник.

Удивительные кадры показали специалисты Коргалжынского заповедника - степь, покрытая коркой соли, словно льдом.

"Лето в степи - это не только жара и безоблачное небо, но и удивительные природные явления. В засушливый период соленые озера (соры или лужи ) в Коргалжынском заповеднике пересыхают, оставляя после себя плотную белую корку соли.

Эти белоснежные просторы напоминают ледяные поля, но на самом деле - это свидетельство засушливого климата и уникальной экосистемы. Соль играет важную роль в жизни этих мест, влияя на состав почвы, растительность и миграции птиц", - говорится в публикации.

Добавим, в Коргалжынском заповеднике сохраняется естественный природный комплекс. Он имеет значение для природы Казахстана и важен для всей планеты. Его уникальность признана международными документами.

Напомним также, в 2020 году озеро Коряковка в Павлодарской области внезапно стало местом для любителей красивых снимков. Сюда многие съезжались ради фотосессий, а связано это с цветом соленого водоема, который ничем не уступал прославившемуся тогда Кобейтузу. Некоторые жители не исключали, что история с Кобейтузом может повториться.

Летом того же года из-за наплыва туристов ухудшилось состояние озера Кобейтуз. Состояние водоема тогда вызвало беспокойство у специалистов Минэкологии.

Через год, летом 2021 года, пользователи Сети опубликовали фотографии озера Кобейтуз. Многие были шокированы состоянием водоема - оно полностью высохло.

Комментируя ситуацию, замакима Ерейментауского района Баттал Ибраев заявил тогда, что соленые озера в этом районе постоянно пересыхают.

В 2023 году озеро Кобейтуз вновь привлекло внимание общественности из-за резкого обмеления и факта незаконного вывоза соли.

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