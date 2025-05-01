"Люди обнищали": торговцы Зеленого базара в Алматы заявили, что их вынуждают поднять цены (видео)

Торговцы Зеленого базара в Алматы возмущены повышением стоимости аренды, из-за чего им приходится поднять цены на товар, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, арендаторы павильонов на Зеленом базаре объявили настоящую войну своему руководству. Предприниматели остановили торговлю, закрыли бутики и вышли на центральную улицу. Частники недовольны предстоящими изменениями: уже с завтрашнего дня им повысят арендную плату на двадцать процентов. Людей не устраивают такие условия.

"У нас не барахолка, у нас не оптовка. У нас такого потока товара нет, как на барахолке и оптовке. Мы продаем единичный товар. Если человек продаст один товар, одну ночнушку, они уже идут и радуются, чтобы купить хлеб, купить молоко. У всех кредиты. У любого человека спроси – у всех кредиты. У всех проблемы семейные. У кого-то что-то болит, на лекарство", - возмущена Ольга Тен.

Торговцы Зеленого базара утверждают, сейчас за аренду торговых точек платят 100 тысяч в месяц. С завтрашнего дня придется отдавать уже 120. Чтобы не обанкротиться, говорят предприниматели, вынуждены сами поднять цены на товары.

"Если мы вынуждены больше платить, мы должны поднять цены. Но мы их не можем поднять, потому что уже сейчас люди не могут себе ничего позволить. Они приходят, если какие-то деньги у них есть. Продукты купили, все. Они уже к нам на второй этаж не поднимаются. Им не на что покупать эту одежду. Люди обнищали", - считает Надежда Сарсенгалиева.

В материале телеканала отмечается также, что на рынке затеяли реконструкцию. Торговые точки распределят по блокам. Например, женская, мужская, детская одежда и обувь. Все товары будут в разных рядах. Но арендаторы не согласны с новыми правилами - они боятся потерять постоянных клиентов.

К возмущенным вышли представители рынка. Менеджер заявила, повышение аренды – мера вынужденная. А кого не устраивают новые условия, могут освободить места..

"Электроэнергия подорожала. Правильно? Продукты подорожали. Все подорожало. За семь лет очень сильно поднялись цены. Мы подняли на 20% в не очень хороших проходимых местах", - заявила менеджер по аренде павильонов Анжелика Ким.

После долгих переговоров представители рынка пошли на небольшие уступки: расположение бутиков пока оставят без изменений. А вот аренду, как и обещали, повысят на 20%.

Источник: КТК