Могут ли ограничить въезд в мегаполисы Казахстана из-за экологической ситуации

На брифинге правительства первый вице-премьер Роман Скляр ответил, как будут улучшать экологическую ситуацию в мегаполисах Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у вице-премьера, не планируется ли ввести ограничения на въезд автомобилей в крупные города из-за экологической ситуации.

"Такая проблема существует. В целом связано с тем, что (идет - прим. ред.) старение транспорта. Автомобили, которым много лет, загрязняют общественную среду", - подтвердил вице-премьер.

Он отметил, что одна из мер, которую продолжит реализовывать государство, - это стимулирование покупки новых автомобилей. Помимо этого, планируется мотивировать казахстанцев пользоваться общественным транспортом вместо личного.

"Платные дороги, налоги на бензин будут стимулировать граждан в большей степени пользоваться общественным транспортом. Перевод общественного транспорта на газовое топливо и покупка новых электрических автобусов - это будем продолжать.

Пока ограничений для въезда в крупные города транспорта не планируется", - заверил Скляр.

Напомним, в прошлом году Минэкологии РК опубликовало на портале "Открытых НПА" проект концепции развития экологической культуры. В документе специалисты рассказали о причинах загрязнения воздуха в Казахстане.

Ранее также отмечалось, что в Алматы качество воздуха является одной из актуальнейших проблем. Так, алматинцы нередко жалуются на смог, окутавший мегаполис. Одной из главных причин загрязнения воздуха ранее горожане и эксперты называли ТЭЦ, которые используют уголь.

При этом годом ранее алматинцы написали петицию на имя президента Касым-Жомарта Токаева, в которой потребовали признать в мегаполисе экологическую катастрофу. Тогда эксперты также заявляли, что 97% выбросов в Алматы приходится на долю теплоэнергетики.

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