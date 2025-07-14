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    "Муж выгнал из дома": казахстанка с ребенком трое суток провела на улице под дождем

    Опубликовано:

    Женщина с дочерью на руках
    Женщина с дочерью на руках. Иллюстративное фото: rudi_suardi/Getty Images

    Участники волонтерского движения "Творим добро вместе" в Усть-Каменогорске помогли женщине, которая с ребенком трое суток провела на улице, передает NUR.KZ.

    "Реальная история. Одна мама. Один ребенок. Трое суток под дождем", - написали волонтеры на своей странице в Instagram.

    По их словам, они экстренно выезжали на помощь женщине.

    "К нам обратилась молодая мама с трехлетним ребенком - жертва домашнего насилия. Муж-агрессор выгнал их из дома. Три дня и три ночи они провели на улице под дождем, без еды и крыши над головой", - говорят волонтеры.

    Они отметили, что при встрече мать с ребенком были промокшие, уставшие и испуганные. Их забрали, переодели в сухую одежду, накормили, дали игрушки ребенку и устроили на ночлег.

    Благодаря добровольцам были срочно собраны деньги, потому что женщина боялась оставаться в Усть-Каменогорске.

    Ей купили билет, дали немного денег на дорогу и отправили ее в другой город, где ее уже ждут жилье, поддержка, возможность начать все с чистого листа.

    Волонтеры попросили всех, кто видит мать с ребенком или человека в беде, не проходить мимо. В данном случае внимание на женщину с ребенком обратила прохожая. Она купила им пирожки, воду и сказала, куда обратиться.

    Отметим, что в жизни каждого человека могут возникнуть трудные моменты, когда справиться с переживаниями самостоятельно становится особенно сложно, но важно помнить, что всегда есть возможность получить помощь. Так, в Казахстане есть единый номер для обращения в кризисной ситуации - 111. Также телефоны доверия работают в регионах при Центрах психического здоровья.

    Кроме того, мы рассказывали, как распознать бытовое насилие и куда обращаться за помощью в случае его проявления.

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