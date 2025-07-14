На 14 часов без телевидения и радио останутся казахстанцы в эту среду
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16 июля 2025 года с 03:00 до 17:00 приостановят ретрансляцию телерадиоканалов по всей территории Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казтелерадио".
Как сообщается на официальном сайте АО "Казтелерадио", в целях обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания компания ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.
16 июля 2025 года с 03:00 до 17:00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.
Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана.
"Благодарим вас за понимание и приносим извинения за временные неудобства!" - обращаются в компании к казахстанцам.
Напомним, также жителей Алматы предупредили о временном прерывании работы ряда телеканалов и радиостанций с 15 по 18 июля 2025 года.
До этого в начале марта также приостанавливали ретрансляцию телерадиоканалов по всему Казахстану в связи с планово-профилактическими работами.
Добавим, по информации на официальном сайте компании, акционерное общество "Казтелерадио" - национальный оператор в области телерадиовещания РК, обеспечивающий население республики приемом программ телевидения и радиовещания по эфирным и спутниковым сетям.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2264889-na-14-chasov-bez-televideniya-i-radio-ostanutsya-kazahstancy-v-etu-sredu/
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