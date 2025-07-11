Коммунальщики пришли к акиму и пригрозили устроить забастовку на юге Казахстана
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В Жамбылской области работники коммунальной компании собрались у здания акимата, они потребовали улучшить им условия труда, передает сайт телеканала КТК.
Конфликт разгорелся в Жуалынском районе региона. Работники коммунальных служб заявили, что не получают зарплаты вовремя.
"После смены все операторы еще и косят траву. Это стало как будто бесконечным субботником. Мы как разнорабочие – смену отработали, раньше отдыхали по трое суток, теперь только двое. Даже форму не выдают. Зарплату задерживают, по две недели, бывает, ждем. У нас же тоже кредиты, сроки все проходят. Это что за отношение?!" - возмущен оператор ТОО "Жуалы-су" Кажымгали Султашев.
Чтобы получить ответы на свои вопросы, рабочие пришли к районному акиму. Но его не оказалось на месте. Обиженных работников выслушали в отделе ЖКХ.
Сотрудники коммунальных служб пожаловались, что в последнее время работы стало намного больше. В выходные их якобы привлекают к чистке арыков и покосу травы в скверах. При этом о повышении зарплаты речи нет. Люди с опозданием получают то, что им положено – например, отпускные.
Чиновники говорят: предприятие, где работают 100 человек, финансируется за счет местного бюджета. Но налоги в казну поступают с опозданием, поэтому и не успевают перечислять зарплату вовремя. Власти пообещали решить вопрос.
"За последние два года такие задержки случались несколько раз. Да, бывают такие моменты. Годовой бюджет «Жуалы-су» составляет 280-300 миллионов тенге. А этот год, как вы знаете, очень сложный с точки зрения финансирования", - заявил руководитель отдела ЖКХ акимата Жуалынского района Кайрат Жатканбаев.
В ответ на это собравшиеся заявили, что, если ничего не поменяется, они всем коллективом перестанут выходить на работу.
Источник: КТК
Отметим, в Казахстане работодатель должен выдавать зарплату не реже одного раза в месяц – это говорится в 113 статье Трудового Кодекса РК. Причем зарплата должна поступать на счет работника не позже 10 числа следующего за расчетным месяца.
Ранее мы подробно рассказывали, на сколько работодатель может задержать зарплату и должен ли он за это заплатить.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2264121-kommunalshchiki-prishli-k-akimu-i-prigrozili-ustroit-zabastovku-na-yuge-kazahstana-video/
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