Штрафстоянки станут платными в Казахстане: эксперты рассказали о возможных проблемах

По словам экспертов, в случае если штрафстоянки станут платными, могут пострадать казахстанцы, которые попали в ДТП, но не были виноваты, сообщает Седьмой канал.

По данным телеканала, с осени маслихаты сами будут определять размер платы за доставку транспортных средств, их временное хранение на стоянках. Плата будет взиматься за доставку автомобиля и за каждый день хранения.

"Мы очень сильно загрузим суды с этими разбирательствами, кто и за что должен платить. Вот в ДТП есть потерпевший, есть виновный. На время разбирательств штрафстоянка должна быть бесплатной. Как только определилась вина Васи или Пети, Вася виноват - пусть и заплатит. Но сам потерпевший не должен нести бремя", - считает автоюрист Михаил Будянский.

По мнению экспертов, новые правила могут осложнить жизнь водителям, особенно тем, кто не виноват, но оказался в сложной ситуации. Они отмечают, что чаще всего на штрафстоянки забирают неправильно припаркованные автомобили. Но есть и случаи, когда там простаивает и транспорт должников.

Эксперты отмечают, что при реализации новшеств нужно учесть ряд факторов. Например, не брать деньги с водителя, пока не доказана его вина и оставить стоянку бесплатной на время суда и обжалования.

"Необходимо четко разграничить правонарушения и действия, связанные с этим правонарушением. К какой-то категории правонарушения легким, не предпринимать меры изъятия транспорта на штрафстоянку, а изымать номерной знак. Для каких-то категорий применять изъятие на штрафстоянку. Обязанность в оплате эвакуации и услуги хранения она должна лежать на признанном виновном лице", - добавил юрист.

Напомним, сегодня стало известно, что с осени этого года штрафстоянки в Казахстане могут стать платными. Поправки в закон уже одобрил сенат. Но сами водители против нововведений.

Ранее мы писали, что машины могут оказаться в подобном месте в случае попадания в дорожно-транспортное происшествие (ДТП), за отсутствие страховки или даже за просроченный транспортный налог. При этом за долги по штрафам, тонировку, громкий выхлоп или неоплаченную парковку эвакуировать автомобиль на штрафстоянку не могут.

Согласно части 4 статьи 797 Административного кодекса, специальные стоянки являются коммунальной собственностью и создаются решением местных исполнительных органов. То есть они не являются частными, а финансирование происходит за счет местного бюджета. Поэтому за содержание изъятой машины на штрафстоянках деньги с граждан пока не взимаются.

Как забрать свою машину с штрафстоянки, мы рассказывали здесь.

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