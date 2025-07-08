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    На дефицит ж/д билетов пожаловались казахстанцы

    Опубликовано:

    Пассажиры поезда
    Пассажиры. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

    Казахстанцы массово жалуются на нехватку железнодорожных билетов. Почему возникла такая проблема и как с ней борются, рассказал телеканал "Хабар".

    По данным телеканала, только за первый летний месяц национальным перевозчиком продано около 2 млн билетов. С начала года – около 10 млн.  Ежедневно курсируют свыше 2 тыс. вагонов. Но последних ввиду повышенного спроса не хватает.

    "Нет билетов на Жезказган. На плацкарте на боковушке буду ехать, и даже боюсь представить, как это будет происходить", "Мы 2 последних билета купили. На самолет туда и обратно 72 тысячи, а плацкарт купила за 6. Единственное, что обрадовало, это цена",

    "Повышенный спрос. Через лист ожидания берем", "Вот сейчас меняю на ходу планы. На один день хотел, приходится на другой теперь. Так обычно нормально все было, видимо, лето", - делятся казахстанцы с корреспондентами телеканала.

    Национальный перевозчик объясняет ситуацию повышенным спросом в летний период. Однако дефицит, по их словам незначительный, благодаря запуску дополнительных поездов.

    "Дефицит есть, но не значительный. Назначены дополнительные поезда, у нас востребованные направления это Астана-Алматы, Астана-Шымкент, Астана-Актобе, по данным направлениям запустили дополнительные поезда.

    Летом большая потребность в сторону озера Алаколь. В этом году порядка 13 маршрутов задействованы. Из них на 4 маршрута постоянные и 9 маршрутов дополнительно запустили", - заявил директор департамента по продажам АО "Пассажирские перевозки" Ерлан Жимайлов.

    При отсутствии билетов сотрудники ж/д кассы предлагают встать в электронную очередь. В этом году листом ожидания воспользовались порядка 180 тысяч пассажиров.

    Существуют и различные площадки интернет-ресурсов по продаже билетов – однако все они взымают комиссию, отмечает нацперевозчик. 

    "Через электронную очередь можно приобрести на нашем сайте за 7 дней до отправления поезда. Порядка 80-90% места обеспечиваем, многие не дожидаются просто. Билеты появляются по мере их появления. Когда кто-то сдал, вернул, есть прицепка вагонов, или назначение поезда дополнительного. Только в таких случаях появляются свободные места.

    Я бы рекомендовал вставать в  очередь на нашем сайте, потому что там у нас без комиссии. Час есть у пассажира выкупить место, далее если не выкупает, билет уходить в свободную продажу. И от статистика показывает – 180 тысяч билетов нашли, по электронной очереди, и только 40% выкупается. Т.е. уезжают, не дожидаясь", - добавил Жимайлов.

    Кстати, благодаря системе электронной продажи билетов удалось справиться с так называемыми перекупщиками, отмечают в компании. Однако полностью устранить проблему дефицита билетов невозможно, поскольку предугадать точное количество людей, потребность  в тех или иных направлениях не могут. Прогнозы строятся на основе данных прошлых лет.

    Напомним, с 1 октября в Казахстане повысили тарифы на билеты в поездах. В Министерстве транспорта изменение цен объяснили, в том числе, необходимостью обновить парк вагонов.

    "В стране курсируют 140 пассажирских маршрутов, повышение тарифа коснется 62 из них. Это необходимо для обновления парка вагонов, улучшения сервиса оказываемых услуг и повышения заработной платы работникам", - добавили в прес-службе Минтранса.

    В ведомстве отметили, что парк пассажирских вагонов составляет 2 667 единиц, износ которых составил 44%. Обновление парка вагонов осуществляется как частными, так и национальными перевозчиками.

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