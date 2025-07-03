Вырубят деревья возле ТЮЗ имени Сац: аким района ответил на слухи

Аким Ауэзовского района Алматы Абзал Егембердиев ответил на слухи о вырубке деревьев возле ТЮЗ имени Н. Сац во время его реконструкции, передает корреспондент NUR.KZ.

"В целом у нас к данному театру прилегал небольшой сквер и в рамках реконструкции к вырубке подлежало 38 деревьев, так как там планируется пристройка, но будет, согласно правилам, проведена компенсационная посадка.

Другие деревья и кустарники будут сохранены, дополнительно будут высажены деревья и кустарники. Беспокойство, что будут вырублены деревья и кустарники, не имеют под собой оснований", - заверил аким района во время брифинга на площадке РСК.

Он добавил, что будет проведена вырубка только тех деревьев, которые расположены на территории пристройки к театру.

"Надеюсь, после реконструкции место заиграет новыми красками", - резюмировал Егембердиев.

Напомним, ранее в акимате Алматы рассказывали подробности реконструкции здания Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Натальи Сац.

Также бывший аким города Ерболат Досаев сообщал, что работы начались в марте 2025 года, а закончатся в июне следующего года. Будут построены новые сцены, отметил экс-аким.