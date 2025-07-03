Вырубят деревья возле ТЮЗ имени Сац: аким района ответил на слухи
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Аким Ауэзовского района Алматы Абзал Егембердиев ответил на слухи о вырубке деревьев возле ТЮЗ имени Н. Сац во время его реконструкции, передает корреспондент NUR.KZ.
"В целом у нас к данному театру прилегал небольшой сквер и в рамках реконструкции к вырубке подлежало 38 деревьев, так как там планируется пристройка, но будет, согласно правилам, проведена компенсационная посадка.
Другие деревья и кустарники будут сохранены, дополнительно будут высажены деревья и кустарники. Беспокойство, что будут вырублены деревья и кустарники, не имеют под собой оснований", - заверил аким района во время брифинга на площадке РСК.
Он добавил, что будет проведена вырубка только тех деревьев, которые расположены на территории пристройки к театру.
"Надеюсь, после реконструкции место заиграет новыми красками", - резюмировал Егембердиев.
Напомним, ранее в акимате Алматы рассказывали подробности реконструкции здания Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Натальи Сац.
Также бывший аким города Ерболат Досаев сообщал, что работы начались в марте 2025 года, а закончатся в июне следующего года. Будут построены новые сцены, отметил экс-аким.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2261940-vyrubyat-derevya-vozle-tyuz-imeni-sac-akim-rayona-otvetil-na-sluhi/
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